Fecoam exige más controles para impedir el acceso de almendra norteamericana contaminada

La Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), reclama aumentar el número de controles en territorio europeo para gestionar la entrada de almendra procedente de Estados Unidos, tras la detección por parte de la red de alerta rápida de alimentos y piensos europea (RASFF, por sus siglas en inglés) de una partida con unos niveles de aflatoxina tres veces por encima de lo permitido por la legislación de la UE.

«Es necesario aumentar los medios para llevar a cabo un control exhaustivo que evite la entrada de almendra contaminada con aflatoxina, ya que «supone un grave riesgo para la salud de los consumidores», insiste la federación.

En la almendra se detectó 29.3µg/kg de este hongo, cuando el límite de la Unión Europea está fijado en 10µg/kg. Según el portal de alertas RASFF, en los meses de agosto y septiembre se han producido hasta 18 avisos de diversa gravedad relacionados con frutos secos con origen en Estados Unidos.

«Pedimos controles aún más estrictos en puertos y aduanas de España y de toda la Unión, a la hora de controlar la entrada de almendra, pistachos y otros frutos secos desde EE.UU.», subraya el responsable sectorial de Fecoam, Pedro Guerrero.

Tal y como explican desde Fecoam, las aflatoxinas son micotoxinas que se producen y proliferan en condiciones de humedad. La almendra española, y en particular la procedente de la Región de Murcia, se produce en terrenos de secano y se recoge directamente del árbol, por lo que mantiene unas condiciones óptimas para consumo humano y con un alto valor nutricional.

«Unas condiciones genéticas, morfológicas, organolépticas y nutricionales excepcionales», incluyendo altos valores de proteína, grasas, ácido oleico y linoleico, como afirman desde la federación.

Cultivo masivo

Por contra, la almendra producida en EE.UU., se cultiva de manera extensiva con grandes cantidades de agua, para su producción masiva, y sin las limitaciones de fitosanitarios que tienen los productores europeos. Cuando se almacena en condiciones inadecuadas, con índices de humedad muy altos, provoca la aparición de altos niveles de aflatoxinas, que se mantienen a lo largo de su introducción en los contenedores para la importación, hasta llegar a Europa.

La RASFF alertó de la presencia de aflatoxina, producida por un hongo, en estos frutos secos

«Es necesario sensibilizar a las autoridades, y a la sociedad, del peligro que supone la entrada de frutos secos de Estados Unidos con aflatoxinas», remarca Pedro Guerrero, «debido al elevado riesgo para la salud que supone el consumo de este producto, que puede llegar con niveles dos y hasta tres veces por encima de lo permitido en Europa».

Estados Unidos lidera la producción mundial de almendra, con una cuota de cerca del 80 por ciento, mientras que España es país líder en producción en Europa.

Controles en origen

Tal y como explica la propia Unión Europea, los niveles máximos de aflatoxinas, los métodos de análisis y muestreo, las condiciones de importación o los puestos de control fronterizos, vienen establecidos en diferentes reglamentos de la Comisión.

A la hora de la importación de almendra norteamericana, existe un mecanismo de control previo de este producto procedente de EE.UU. Así, la normativa europea establece que podrán aprobarse los controles previos a la exportación realizados por un tercer país en piensos y alimentos inmediatamente antes de su exportación a la Unión, con el fin de verificar que los productos exportados cumplen los requisitos de la UE.

Es decir, esta aprobación por parte de la UE de los controles previos a la exportación implica que estos sustituyen o reducen los controles documentales, de identidad y físicos en la importación a la hora de su entrada a territorio comunitario.

«Reclamamos una vez más un estricto control a la hora de la entrada de almendra norteamericana», ya que los casos ocurridos demuestran la gravedad de la situación, insisten desde Fecoam.

«Llevamos muchos años alertando del peligro que suponen las aflatoxinas, y exigimos a las autoridades competentes del Gobierno de España, por un lado, y de la EU, por otro, el aumento de controles en la entrada de este producto, inmovilizando los que no son aptos para consumo humano».

Así, desde Fecoam se pide al ministro de Agricultura, Luis Planas; a la ministra de Sanidad, Mónica García; y a la ministra de Hacienda, encargada de Aduanas en España, María Jesús Montero, que pongan todos los medios a su alcance para realizar los controles y análisis necesarios y eviten, en la medida de los posible, la entrada en territorio nacional de un producto tan perjudicial para la salud como este.

Igualmente, la federación reclama al Gobierno que dé trámite a esta demanda y que lo traslade oportunamente ante las autoridades europeas.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, en sus siglas en inglés), ha evaluado en diferentes ocasiones el riesgo para la salud que supone la presencia de elevados niveles de aflatoxinas en los alimentos. Todos los estudios llevados a cabo demuestran su carácter genotóxico y cancerígeno, elevando el riesgo de cánceres derivado de su presencia en almendras, pistachos o cacahuetes, entre otros frutos secos.

Entrada sin aranceles

Desde Fecoam recuerdan que, al riesgo por aflatoxinas, hay que sumar el reciente acuerdo comercial alcanzado entre la Unión Europea y Estados Unidos que liberaliza la entrada de frutos secos estadounidenses, mientras que impone un 15 por ciento al producto español para su entrada en el mercado norteamericano.

«Nos encontramos ante una competencia injusta y desigual con producto que puede llegar sin aranceles de forma masiva, y que además puede tener riesgo para la salud», lo que es «un verdadero ataque a nuestras explotaciones y agricultores, por un lado, y pone en riesgo también a todos los consumidores».