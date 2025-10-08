Las cooperativas de Fecoam reafirman en Fruit Attraction su papel clave en la internacionalización del sector

La 17ª edición de Fruit Attraction, el encuentro de referencia del sector hortofrutícola organizado por Ifema Madrid y Fepex (Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas), abrió como cada año sus puertas a empresas, visitantes e instituciones del sector durante tres días, convirtiéndose en punto de encuentro de los profesionales del agro mundial. Como cada año, la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam) participó en este evento internacional junto a sus cooperativas asociadas, mostrando los productos más destacados de la Región de Murcia, reconocidos por su calidad y compromiso con la sostenibilidad, tal y como señalan desde la organización.

Junto al espacio de Fecoam estuvieron sus asociados Agroter, Alimer, Campos de Jumilla, Camposeven, Limonar de Santomera, Frucimu, Gregal, Hortamira , Hoyamar, La Vega de Cieza, Levante Sur y su marca Jimbofresh, Sacoje, San Cayetano y su marca Alpi, Soltir, Thader Cieza y Unexport.

Igualmente, en Fruit Attraction junto con Fecoam fueron otras entidades colaboradoras como son la DO Pera de Jumilla, EuroFruits Levante, Catman Fresh, Hillfresh International o Mundosol. Además, otras cooperativas asociadas a la federación que también participaron en esta feria internacional fueron la totanera Coato, Deilor, Frutas Campo de Blanca, o Fruveg.

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, pudo visitar los espacios de las cooperativas agroalimentarias de Fecoam, junto con la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, acompañados del presidente de la federación, Santiago Martínez. Como recordó el jefe del Ejecutivo murciano en Madrid, Fruit Attraction «se ha convertido ya en la feria agroalimentaria más importante del mundo, y dentro de la feria agroalimentaria más importante del mundo, la delegación más importante es la de la Región de Murcia».

Santiago Martínez con Fernando López y Miras y la consejera Sara Rubira. / Fecoam

Como explican desde Fecoam, «las cooperativas juegan un papel clave en la internacionalización de los productos regionales, aportando un valor añadido que es único». Las cooperativas agroalimentarias murcianas, con más del 80 por ciento de su facturación procedente de exportaciones, «tiene en la internacionalización uno de sus pilares fundamentales», subrayan desde la federación. Así, «este foro internacional es siempre una cita ineludible para Fecoam y sus asociados».

Asimismo, por el stand de la federación y de sus cooperativas estuvo el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Luis Planas, el cual pudo mantener un encuentro con Santiago Martínez.