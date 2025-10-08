César, un joven murciano, primer diagnosticado en el Hackathon de La Arrixaca

Más de un centenar de expertos de toda Europa y América Latina se reunieron en Murcia los días 6 y 7 de octubre para participar en el primer evento colaborativo orientado específicamente al diagnóstico de niños con enfermedades raras, algo sin precedentes en América Latina, España y Portugal. Entre otros diagnósticos, destacó el de César, un joven murciano de 16 años que estaba buscando una respuesta desde los 3.

El encuentro, organizado por el Hospital Sant Joan de Déu Barcelona y el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, buscaba dar respuesta a una docena de pacientes que llevan años —algunos más de diez— esperando un diagnóstico.

Durante dos días, genetistas, pediatras, bioinformáticos, asesores genéticos y otros especialistas trabajaron en equipos para analizar información clínica detallada, datos de genómica y transcriptómica de última generación con el fin de identificar las causas de las enfermedades de estos pacientes. En la primera jornada ya se logró poner nombre a la enfermedad de tres de ellos. El primero, el de César. Los casos restantes seguirán siendo estudiados durante los próximos meses mediante una red colaborativa de expertos.

El objetivo del Hackathon es no solo alcanzar el máximo número de diagnósticos, sino también impulsar un modelo innovador de cooperación científica que permita resolver más casos de enfermedades no diagnosticadas. «El diagnóstico no lo es todo, pero lo cambia todo», afirmó Encarna Guillén, jefa del Área de Genética del Hospital Sant Joan de Déu y directora estratégica del proyecto Únicas SJD. En España, aproximadamente el 50% de los niños con enfermedades raras —la mayoría de origen genético— carecen de un diagnóstico preciso.

El evento se enmarca en la red Únicas, creada en 2023 por el Hospital Sant Joan de Déu y la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) con apoyo del Ministerio de Sanidad y fondos Next Generation. Esta red, que agrupa a 30 hospitales, busca ofrecer una atención coordinada y acelerar los procesos diagnósticos mediante programas genómicos avanzados como IMPaCT GENóMICA-CIBERER. Coincidiendo con el Hackathon, doce sociedades científicas y asociaciones de pacientes firmaron la ‘Declaración de Murcia’, un documento que establece una hoja de ruta ética, técnica y política para garantizar la inclusión y equidad genómica. El manifiesto, respaldado por más de 20.000 profesionales y 700 organizaciones de pacientes de 19 países, reclama a los gobiernos y organismos internacionales que las enfermedades raras sean una prioridad sanitaria global y que se promuevan programas genómicos sostenibles e integradores que no dejen a ningún paciente fuera del progreso científico.