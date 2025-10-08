Santa Cruz cambia niños migrantes por dependientes

Ya se ha iniciado la cuenta atrás para el desalojo de los 47 niños, niñas y adolescentes que viven en el hogar de protección Rosa Peñas, en la pedanía murciana de Santa Cruz. La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, señaló ayer que a las instalaciones se les dará un uso sociosanitario, por lo que desde allí se prestarán «servicios dentro del sistema de la dependencia».

Aunque reconoció que aún están «perfilando» el futuro recurso de la Comunidad, aseguró que tanto personas mayores como jóvenes podrán beneficiarse de él.

Como centro sociosanitario, «dejará de prestar atención a menores tutelados», insistió. Esta era una de las condiciones acordadas con Vox para aprobar los Presupuestos y, como adelantó ayer La Opinión, los niños y adolescentes a cargo de la Administración regional dejarán el lugar antes del próximo miércoles 15 de octubre.

Política Social ha solicitado el uso del albergue juvenil El Valle «ante las necesidades» que se les puedan presentar por la crisis migratoria

«No vamos a dar datos sobre las ubicaciones, reubicaciones y los traslados de los menores a los que tenemos que atender y prestar una atención y protección. No los vamos a poner en el foco de todas las miradas», explicó la consejera.

No obstante, informó de que Política Social ha solicitado el uso del albergue juvenil El Valle «ante las necesidades» que se les puedan presentar. «No olvidemos que estamos ante una crisis migratoria de grandes dimensiones que está utilizando el Gobierno de Pedro Sánchez como arma política», señaló.

Ante la denuncia de CC OO, que afirmaba a esta Redacción que los 47 usuarios de Santa Cruz se trasladan juntos y no a un entorno lo más parecido a una familia, como se prometió desde el Ejecutivo murciano, Conchita Ruiz echó la culpa también al Gobierno central, que «impide que podamos trabajar adecuadamente en esos nuevos sistemas» por su «incompetencia» para gestionar los flujos migratorios.

Plan Regional de Servicios Sociales en lectura fácil

La consejera Conchita Ruiz, ayer durante la presentación del Plan Regional de Servicios Sociales en lectura fácil. / CARM

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, hizo estas declaraciones durante la presentación del Plan Regional de Servicios Sociales 2025-2028 en lectura fácil para personas con discapacidad intelectual, así como para aquellos colectivos con dificultades de comprensión lectora. Esta publicación se ha realizado a partir de la colaboración con Plena Inclusión.

Se trata de una herramienta que facilita la accesibilidad cognitiva, por lo que permite acercar este plan a más personas, y lograr así una mayor difusión de la importancia de los objetivos y acciones de los servicios sociales de la Región. Además, en su elaboración han participado personas con discapacidad intelectual, que han validado su contenido.