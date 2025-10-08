CCOO advierte que solo uno de cada tres convenios en la Región incorpora medidas efectivas de conciliación laboral y familiar

Comisiones Obreras de la Región de Murcia ha publicado el Informe sobre Corresponsabilidad 2025, en el que analiza veinte convenios colectivos vigentes en la Comunidad Autónoma y advierte de que la mayoría no incorporan medidas efectivas de conciliación y reparto equitativo de los cuidados entre mujeres y hombres.

El estudio, elaborado por la Secretaría de Mujeres, Igualdad y LGTBI+ de CCOO, examina convenios que afectan a 104.616 personas trabajadoras —42.449 mujeres y 62.017 hombres— y a 25.064 empresas de la Región de Murcia.

Según el informe, solo seis de los veinte convenios reconocen el derecho a solicitar adaptaciones individuales de jornada por conciliación (en línea con el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores), y solo uno —el de Herboristería— menciona expresamente el término "corresponsabilidad" en su articulado.

En cuanto a la ordenación del tiempo de trabajo, 13 convenios fijan una jornada ordinaria de 40 horas semanales, mientras que dos (Universidades Públicas-PDI y Empresas Auxiliares Selvícolas) establecen 37,5 horas. La duración anual oscila entre 1.725 y 1.824 horas, la más alta en el convenio de la Red de Espacios Naturales Protegidos.

Respecto a los permisos, los 20 convenios recogen los previstos legalmente (matrimonio, fallecimiento, traslado o deber público), aunque su duración varía. Dieciocho convenios regulan permisos por cuidado de menores o personas dependientes, y 13 reconocen el acompañamiento a consultas médicas como tiempo retribuido. Sin embargo, ninguno incorpora mecanismos que promuevan la corresponsabilidad masculina en el uso de estos derechos.

El informe también señala que el derecho a la desconexión digital solo aparece en el convenio de los Campos de Golf, y que el teletrabajo se menciona únicamente en los convenios de Herboristería y Universidades Públicas (PDI), ambos de manera genérica.

En materia salarial, diecisiete convenios incluyen complementos variables —como nocturnidad, turnicidad o disponibilidad— sin evaluar su impacto de género.

CCOO asegura que "este modelo penaliza a quienes ejercen derechos de cuidado, contribuyendo a mantener la brecha salarial, que en la Región de Murcia alcanza el 26 %", según datos del sindicato (2023).

Planes de igualdad

El estudio refleja también que solo seis convenios hacen referencia directa a planes de igualdad, y en la mayoría de los casos lo hacen de forma meramente formal. En ninguno se detectan medidas específicas para fomentar la implicación de los hombres en las tareas de cuidado.

Por otro lado, CCOO destaca que el lenguaje de los convenios continúa siendo mayoritariamente masculino y que las mujeres están infrarrepresentadas en las comisiones negociadoras: en cinco de los ocho convenios que detallan su composición no hay ninguna mujer en la parte empresarial.

Como conclusión, el sindicato propone incluir cláusulas explícitas de corresponsabilidad, garantizar que el ejercicio de los permisos de conciliación no implique pérdida salarial, fomentar su uso por parte de los hombres e incorporar lenguaje inclusivo en todos los textos.

El informe, de septiembre de 2025, sostiene que avanzar hacia convenios más igualitarios y corresponsables "no solo mejora la vida de las personas trabajadoras, sino que fortalece el tejido productivo y moderniza el mercado laboral de la Región de Murcia".