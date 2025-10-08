CC OO denuncia "segregación racial" de menores: solo los extranjeros irán a El Valle

Comisiones Obreras denunció este miércoles que la Consejería de Política Social está desarrollando una política de "segregación racial" de menores de cara al cierre inminente del hogar de protección Rosa Peñas, en la pedanía murciana de Santa Cruz.

Según explicó Teresa Fuentes, secretaria general de CC OO en la Región de Murcia, los niños, niñas y adolescentes españoles tienen un destino diferente al del resto de usuarios del centro. Los 47 restantes, todos extranjeros no acompañados, se irán seguramente al albergue juvenil de El Valle, cuyo uso ha solicitado la consejera del ramo, Conchita Ruiz, "ante las necesidades" que se puedan presentar por la crisis migratoria.

"Esto se llama segregación racial y nos recuerda a un tiempo muy oscuro donde se sufrió mucho. Parece mentira", exclamó Fuentes, que considera que las autoridades "tendrían que tener más responsabilidad a la hora de tomar ciertas decisiones políticas".

Desde el sindicato critican que se traslade a estos niños a un lugar donde van a estar "más aislados" y donde volverán a vivir el desarraigo

Desde el sindicato critican que se traslade a estos niños a El Valle, donde van a estar "más aislados" y donde volverán a vivir el desarraigo, ya que se les saca de Santa Cruz, donde ellos "ya tenían su entorno, sus amistades, su cole...". Para Fuentes, esta decisión tomada desde la Consejería "es una vergüenza".

Contra la Declaración de Murcia del PP

La secretaria general hizo estas declaraciones en una rueda de prensa previa a la celebración de una reunión del Consejo Confederal de Migraciones y Atención a las personas, que se celebra este miércoles y jueves en la ciudad de Murcia. Representantes del sindicato de las diecisiete comunidades autónomas del país participan en este encuentro.

Sofía Castillo García Parrado, secretaria de Migraciones y Atención a las personas de la Confederación Sindical de CC OO, dijo que habían elegido Murcia como punto de encuentro al tratarse de una comunidad donde "la población migrante es bastante numerosa" y, fundamentalmente, por haber sido el lugar en el que se sufrieron "episodios preocupantes de tensión social", en referencia a los disturbios en Torre Pacheco del pasado mes de julio. "Consideramos que este es el lugar el igual idóneo para rebatir y neutralizar esos discursos de odio y de xenofobia que buscan estigmatizar a las personas migrantes", señaló.

Sofia Castillo cree que distinguir migrantes africanos de hispanoamericanos "es una nueva forma de racismo, incompatible con los valores democráticos"

Asimismo, la secretaria de Migraciones criticó el plan presentado por el Partido Popular en Murcia el domingo 28 de septiembre, bajo el nombre de Declaración de la Región de Murcia, y que plantea un visado por puntos para migrantes que tengan en cuenta el "conocimiento de nuestra cultura".

Para CC OO, esto responde a un "objetivo claramente electoralista: criminalizar a parte de la población migrante, en especial a la marroquí y africana, mientras se favorece a otras como la hispanoamericana, olvidando que también sufren, al igual que el resto de la población trabajadora en España, las carencias de derechos y servicios sociales en muchas comunidades autónomas gobernadas en buena parte de por el PP".

"Esta distinción, en sí misma, es una nueva forma de racismo, incompatible con los valores democráticos y sociales de nuestro país", sentenció Castillo.