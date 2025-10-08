Barreiro dice no recordar casi nada sobre Novo Carthago en el juicio

La exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro compareció este miércoles como testigo en la tercera sesión del juicio por el caso Novo Carthago, que investiga la recalificación de terrenos protegidos junto al Mar Menor para un macroproyecto urbanístico promovido por Hansa Urbana. Su declaración, marcada por constantes respuestas de “no recuerdo”, dejó una imagen de distancia con los hechos, lo que generó pocas o ninguna aclaración sobre los hechos.

Durante la sesión, el fiscal anticorrupción Juan Pablo Lozano le formuló preguntas sobre su conocimiento del proyecto, las reuniones con los promotores y las decisiones adoptadas por el Ayuntamiento en relación con la modificación del planeamiento urbano. En la mayoría de los casos, Barreiro respondió que no recordaba detalles concretos o que habían pasado demasiados años.

En un momento del interrogatorio, el juez Álvaro Castaño Penalva llegó a comentar que, por la forma de responder, la exalcaldesa parecía estar a la defensiva, un señalamiento que subraya la fricción entre la testigo y la fiscalía. Pese a ello, Barreiro sí reconoció la relevancia del proyecto para la ciudad y afirmó que todas las actuaciones del Ayuntamiento se ajustaron a la normativa vigente. “Si usted me está preguntando si un proyecto de esa envergadura era interesante para un ayuntamiento, pues en principio sí. Siempre que se sometiera a la ley, lógicamente”, señaló.

Barreiro, quien fue exonerada por el Tribunal Supremo por estos hechos, defendió que su papel se limitó a seguir los trámites reglados y que la iniciativa y la documentación correspondían al promotor del proyecto.

Respecto a posibles reuniones con el consejero de Medio Ambiente, Antonio Cerdá, para analizar la viabilidad del proyecto, Barreiro negó haber mantenido contacto alguno con él y aseguró no recordar conversaciones posteriores, incluso cuando Cerdá volvió al cargo en 2008 para comunicar limitaciones sobre el proyecto. “Nunca hablé con el consejero de eso”, afirmó con rotundidad.

Baquillo de los acusados, en la segunda sesión del caso Novo Carthago / Juan Carlos Caval

A lo largo de la sesión, la exalcaldesa aseguró no haber tenido contacto directo con otros consejeros de la Comunidad Autónoma en relación con el proyecto y que desconocía las dificultades ambientales que se plantearon posteriormente, así como los obstáculos que la Comisión Europea detectó en la aprobación del proyecto.

Agustín Guillén, exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Cartagena, compareció también como testigo. Durante su corta declaración, Guillén explicó que tuvo conocimiento del proyecto de Hansa Urbana “una vez estando con el área de Urbanismo”, aunque no recordó la fecha exacta. Asimismo, negó haber participado en reuniones con la Dirección General de Medio Natural para evaluar la viabilidad ambiental del proyecto. “Yo no recuerdo haber estado nunca”, afirmó.

Respecto a su implicación en la presentación del proyecto, Guillén indicó que se incorporó “a posteriori” y que su intervención se limitó a llevar el avance de la modificación al pleno del Ayuntamiento. Aclaró que no recibió previamente la documentación de Hansa Urbana y que los técnicos municipales le indicaron que tenían la obligación de tramitar el proyecto, dejando cualquier otra cuestión legal a la Dirección General de Urbanismo.

El testigo también abordó los obstáculos ambientales del proyecto, señalando que la paralización se produjo tras un informe desfavorable. En cuanto a reuniones con otros responsables, Guillén aseguró no recordar encuentros específicos con directivos de Medio Natural ni con el entonces director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado. Preguntado por las evaluaciones de impacto ambiental, recordó sin dar más detalles que se emitieron tres informes: “Creo que la primera, sobre la modificación del plan, fue favorable; la segunda, sobre el plan de reparcelación, también favorable; y la tercera, desfavorable”. Por último, Guillén ratificó que nunca recibió presiones ni indicaciones del consejero Antonio Cerdá, ni había hablado con él en relación con el proyecto.