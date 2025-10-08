La izquierda se rebela contra el "secuestro" de la Asamblea

Los partidos de izquierdas empiezan a movilizarse para reactivar la actividad parlamentaria de la Asamblea Regional. Bien entrado el mes de octubre, aún no se ha iniciado el curso político 2025-2026, ya que ni siquiera se ha cerrado el ejercicio anterior porque aún se siguen tramitando los proyectos de ley para regular los VTC y para la Simplificación Administrativa. PSOE y Podemos han dicho basta.

El Parlamento de la Región de Murcia es el único de toda España que no ha reanudado su actividad ordinaria tras las vacaciones del mes de agosto

Los socialistas solicitaron este martes la reunión urgente de la Diputación Permanente para convocar un pleno de control al Gobierno regional. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, acusó al Partido Popular de "mantener secuestrado" el Parlamento autonómico, "el único de toda España que no ha reanudado su actividad ordinaria tras las vacaciones del mes de agosto".

"Mientras el PP mantiene el bloqueo, los problemas crecen en la Región de Murcia: las mujeres sin cita para una mamografía han aumentado un 33%, en solo seis meses y somos una de las comunidades con mayor tiempo de espera para tramitar la dependencia", añadió Fernández, que recordó que el Grupo Socialista ya pidió que se convocara la diputación permanente para la celebración de un debate monográfico en septiembre contra el racismo y la xenofobia, "a lo que el PP y Vox se negaron".

Podemos va más allá y amenaza con acudir al Tribunal Constitucional si la Diputación Permanente "no resuelve esta situación la semana que viene y no comienza el periodo ordinario de sesiones".

"El secuestro de la Asamblea nos parece un hecho gravísimo porque con ello no solo se secuestra a los grupos parlamentarios, sino que se secuestra la voz de los ciudadanos de nuestra tierra", manifestó la portavoz morada en la Cámara murciana, María Marín.

Nuestra función es traer sus iniciativas, pero también controlar la acción del Gobierno. Con una Asamblea secuestrada, no hay ningún control al Gobierno María Marín — Portavoz Podemos Asamblea

Subrayó que la "excusa legal" del Partido Popular para no iniciar el período ordinario atañe a que la tramitación de las leyes de Simplificación Administrativa y de los VTC comenzó en julio en sesión extraordinaria y la sesión ordinaria no puede comenzar hasta que no se acabe esa tramitación, que ahora se va a alargar "con la complicidad de Vox". Cabe recordar que una solicitud de reconsideración presentada por Vox por no haber sido admitidas sus enmiendas a estas leyes suspendió veinte días su tramitación.

Según Marín, "se trata una interpretación forzada del reglamento que no tiene paralelo en ninguna otra comunidad y que además choca con lo que dice el propio artículo 80 del reglamento de esta Cámara", que establece dos periodos de sesiones ordinarios, el primero, de septiembre a diciembre, y el segundo, de febrero a junio. "La Asamblea es la voz de la ciudadanía de la Región. Aquí estamos los representantes votados por la ciudadanía. Nuestra función es traer sus iniciativas, pero también controlar la acción del Gobierno. Con una Asamblea secuestrada, no hay ningún control al Gobierno", sentenció.