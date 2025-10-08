Amplían hasta el viernes la alerta por lluvias y tormentas en la Region

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado el aviso amarillo por tormenta previsto para este miércoles y jueves hasta el viernes, aunque, en principio, ese día solo afectará al Campo de Cartagena y Mazarrón.

Un aviso de nivel amarillo por tormentas indica que en la zona de aviso afectada se prevén tormentas fuertes. Dado el carácter de estos fenómenos existe la posibilidad de que se puedan producir tormentas de intensidad superior de forma puntual.

En concreto, este miércoles hay activos avisos de fenómenos meteorológicos adversos de nivel amarillo por lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas en la comarca del Noroeste. La alerta se activará a partir de las 17:00 horas y finalizará a las 00 horas.

Ya el jueves, habrá avisos de fenómenos meteorológicos adversos de nivel amarillo por lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas en el conjunto del territorio murciano.

Mapa de alerta por lluvias en la Región el jueves / 112

La alerta amarilla estará activa desde las 11.00 horas de la mañana hasta las 21.00 horas del 9 de octubre en el Altiplano, Noroeste, Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y la probabilidad será del 40%-70%. Asimismo, permanecerá desde las 11.00 horas y se alargará hasta las 00.00 horas en el Campo de Cartagena y Mazarrón.

Mientras que el viernes el aviso afectará a la costa, al Campo de Cartagena y Mazarrón, durante la mañana, hasta lsa 12.00 horas.

Mapa de alerta por lluvias el viernes / Aemet

Fase de preemergencia

El Ayuntamiento de Cartagena ha activado sus servicios municipales en fase de preemergencia y recuerda a la población los consejos habituales, como revisar las bajantes de cubiertas y terrazas, mantener limpios los imbornales de sótanos y garajes, evitar aparcar en ramblas, y vadear con vehículos zonas inundadas o cauces de ramblas.

Además, si fuera necesario, se balizará el perímetro de árboles de gran porte o el cierre de parques públicos, según han indicado fuentes municipales.

La Policía Local de Cartagena ha aconsejado a los conductores que extremen la precaución al volante, pues con la lluvia la distancia de frenado se alarga y la visibilidad se reduce. Por ello, ha pedido evitar las maniobras bruscas, aumentar la distancia de seguridad, reducir la velocidad y llevar los neumáticos en buen estado.

También es recomendable evitar vías que puedan sufrir acumulaciones de agua, como el Camino del Sifón que conecta Santa Ana y El Bohío con Cartagena a través de Las Tejeras; así como los pasos de rambla.

En este sentido, la Policía Local ha recalcado que bajo ningún concepto se debe cruzar con un vehículo una vía anegada de agua o un cauce de agua en tránsito, por el riesgo que puede suponer para la vida el hecho de que el coche acabe siendo arrastro por la corriente.

Ante lluvias torrenciales se aconseja a la población que eviten desplazamientos innecesarios. A la hora de planificar un viaje también se puede consultar en tiempo real el estado de las carreteras, a través del mapa interactivo que actualiza al momento la Dirección General de Tráfico (DGT).