Más de 30 municipios de la Región se suman al inventario de suelos públicos para vivienda asequible

El Gobierno regional ha presentado el primer inventario de suelos públicos municipales disponibles para impulsar la construcción de vivienda asequible en la Región de Murcia. A la iniciativa se han adherido ya más de una treintena de ayuntamientos, que han aportado una superficie edificable de unos 185.000 metros cuadrados, aunque la previsión es alcanzar el millón a medida que se sumen nuevos municipios del total de cuarenta y cinco de toda la Región de Murcia.

El documento, elaborado por la Consejería de Fomento e Infraestructuras en colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena, recoge 136 suelos municipales —77 urbanos y 59 urbanizables— distribuidos en una treintena de localidades. Estos terrenos podrán beneficiarse de primas de edificabilidad de hasta el 50% si se destinan íntegramente a vivienda protegida, tal y como establece el Decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda y ordenación urbanística aprobado recientemente.

Todos los suelos urbanos incluidos en este inventario podrán beneficiarse de las primas de edificabilidad de hasta el 50% siempre que se destine su totalidad a vivienda protegida Jorge García Montoro — consejero de Fomento e Infraestructuras

El consejero de Fomento, Jorge García Montoro, destacó durante la presentación que “todos los suelos urbanos incluidos en este inventario podrán beneficiarse de las primas de edificabilidad siempre que se destine su totalidad a vivienda protegida”, y subrayó que se trata de una medida “innovadora en el ámbito nacional”. Según explicó, el nuevo modelo permitirá “reactivar terrenos públicos en desuso” y facilitar la construcción de hasta 2.730 viviendas asequibles en la Región.

García Montoro definió el inventario como “una herramienta viva” que seguirá creciendo conforme los ayuntamientos trasladen nuevos datos. “Permitirá ordenar la oferta y la demanda de manera más eficaz”, señaló, y anunció que el listado se publicará en la web de la Comunidad Autónoma una vez esté actualizado.

Panel con el inventario de suelos municipales / CARM

Por su parte, el presidente de la Federación de Municipios de la Región de Murcia (FMRM), Víctor Manuel Abenza, resaltó la respuesta masiva de los ayuntamientos a la convocatoria. “La jornada ha estado repleta de alcaldes, alcaldesas, concejales y técnicos municipales. Es una muestra de la importancia que tiene este decreto de vivienda asequible”, señaló.

Abenza explicó que más de una treintena de municipios ya han remitido su documentación a Fomento, y destacó que “la inmensísima mayoría de los ayuntamientos de la Región acabarán incorporándose”. Según detalló, “los municipios con mayor aportación de metros cuadrados son Murcia, Lorca y Molina de Segura, aunque también hay parcelas importantes en los pueblos pequeños”.

Ayuda para frenar la despoblación

El dirigente municipalista subrayó la relevancia del decreto para los municipios rurales: “Esta iniciativa no solo beneficiará a las grandes ciudades, sino que también ayudará a combatir la despoblación en los municipios pequeños. Que se construyan dos promociones de 15 viviendas en un pueblo de 500 habitantes puede suponer el aumento del 10% de su población”, ejemplificó.

El presidente de la FMRM también quiso destacar que el texto “respeta la autonomía local” de los consistorios. “Los plenos municipales seguirán teniendo la potestad de decidir en qué zonas se puede cambiar el uso de locales o bajos comerciales a vivienda, si consideran que no es adecuado hacerlo en determinadas áreas”, explicó.

Además, señaló que el decreto “reduce los plazos de tramitación prácticamente a la mitad”, lo que permitirá que las licencias y proyectos puedan ponerse en marcha “en unos cinco o seis meses”. Abenza recalcó que se ha trabajado “junto al sector promotor” para establecer precios “viables y atractivos” que hagan posible la construcción de vivienda asequible sin que suponga pérdidas para las empresas.

“El alma de los alcaldes y alcaldesas es consciente de la necesidad de construir vivienda asequible para jóvenes y familias”, afirmó Abenza, quien insistió en que “es una problemática número uno en la sociedad murciana”. Por ello, aseguró que los ayuntamientos están dispuestos a “ponerse en marcha de forma conjunta con la Consejería de Fomento y el sector” para que el decreto “tenga un impacto real en el acceso a la vivienda digna”.