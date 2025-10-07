Vox pedirá en la Asamblea la construcción "urgente" de un nuevo colector en La Algaida

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional de Murcia, Rubén Martínez Alpañez, ha denunciado "el abandono que sufren los vecinos de La Algaida, en Archena, por parte del Partido Popular" y ha reclamado la construcción urgente de un nuevo colector que evite las inundaciones que se repiten cada vez que se produce una gota fría.

Martínez Alpañez ha anunciado que Vox ha presentado en la Asamblea Regional una iniciativa para que el Gobierno de López Miras financie "de una vez por todas" la construcción de un nuevo colector en La Algaida, "para que no se inunden las casas de los habitantes de la pedanía".

"El PP tiene abandonados a los vecinos. Son años en los que reclaman la construcción de un nuevo colector. Cada vez que hay una gota fría, la pedanía se inunda. Por suerte, no hemos lamentado víctimas mortales en esta ocasión, pero las riadas de hace unos días podrían haberlas causado", ha apuntado.

Asimismo, el portavoz adjunto ha exigido al Ejecutivo regional "menos circo, menos fotos y más soluciones reales", y ha señalado que "el dinero tiene que invertirse en lo que necesitan los ciudadanos y no en el espectáculo al que nos tiene acostumbrados el Gobierno de López Miras".

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Vox en Archena, Jaime García, ha indicado que el pasado viernes se aprobó por urgencia en el Pleno municipal la iniciativa presentada por su partido para pedir "soluciones inmediatas a la dejadez que sufren los vecinos de La Algaida, en concreto en la zona de Churra".

"Estamos muy contentos de que finalmente haya sido aprobada, ya que supone solucionar un problema histórico que durante más de 30 años nadie había abordado, y por fin se va a poder solucionar", ha afirmado García.