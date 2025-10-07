La UMU participa en un estudio internacional para mejorar la terapia contra el cáncer con protones

Los investigadores de Física Aplicada de la Universidad de Murcia (UMU) Pablo de Vera y Rafael García-Molina participan en un estudio internacional que ha demostrado que el estado del agua --sólido, líquido o gaseoso-- influye directamente en cómo los protones, partículas muy abundantes en el universo, pierden energía al atravesar esta sustancia.

El trabajo, publicado en la revista 'Physical Review Letters' y destacado por sus editores como investigación de especial interés, tiene aplicaciones en dos ámbitos de impacto como son la lucha contra el cáncer y la evolución química de cuerpos estelares, como cometas, según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

Desde la UMU han explicado que esta cuestión resulta "clave" para tratamientos de radioterapia frente al cáncer como la protonterapia, que emplea haces de protones para eliminar tumores en lugar de rayos X, además que ayudar a entender cómo interacciona la radiación cósmica con la atmósfera de la Tierra o el impacto del viento solar sobre grandes bloques de hielo que se encuentran en el sistema solar, como lunas o cometas.

La fase del agua marca la diferencia

Hasta ahora se desconocía con exactitud cómo afectaba el estado físico del agua cuando se frenan los protones que inciden sobre esta sustancia. El nuevo modelo teórico, desarrollado por un consorcio de investigadores de Brasil, Australia y España, ha permitido calcular con gran precisión el llamado 'poder de frenado' (la cantidad promedio de energía que pierde un proyectil por unidad de camino recorrido) del hielo, agua líquida y vapor en un amplio rango de velocidades de los protones.

El hallazgo principal es que el agua líquida y el hielo amorfo frenan protones de la misma manera cuando se comparan a densidades equivalentes. Este resultado abre la puerta a usar el hielo como sustituto en experimentos donde trabajar con agua líquida resulta complicado, lo que supone un avance para la investigación en biomedicina y en astrofísica.

"Hasta ahora, las dificultades asociadas a realizar experimentos de frenado de protones en líquidos volátiles, como el agua líquida, había impedido conocer con precisión cómo estas partículas pierden energía.

Saber que el hielo amorfo puede reemplazar al agua líquida en estos estudios nos da una herramienta muy valiosa", ha explicado el profesor del Departamento de Física de la UMU, Pablo de Vera.

"Estos resultados contribuirán a mejorar los cálculos de dosis en protonterapia, así como la comprensión de cómo la radiación cósmica interactúa con hielos en el espacio", ha añadido el profesor Rafael García-Molina.

La relevancia del trabajo ha llevado a la revista de física 'Physical Review Letters' a destacarlo como 'Sugerencia de los Editores', un reconocimiento reservado a investigaciones de especial interés.