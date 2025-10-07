Estas son las propuestas del CES para mejorar el empleo, la vivienda y la salud mental de la juventud murciana

Ante los resultados reflejados en el estudio Juventud en la Región de Murcia. Análisis de las dinámicas y valores juveniles en empleo, educación, vivienda, participación, ocio y hábitos digitales, presentado este lunes por el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia (CES), se ofrecen una serie de recomendaciones y planteamientos para mejorar la situación de las personas de 18 a 34 años en la Región. Según la entidad, respuesta pública ante el actual situación de los jóvenes en la Región debe combinar políticas de acceso a la vivienda, programas de estabilidad, conciliación laboral, apoyo al emprendimiento con perspectiva de género y FP de calidad. Finalmente, es imprescindible incrementar el apoyo psicosocial y la formación y promoción de la participación cívica de este colectivo. Estas son algunas de las propuestas de mejora que se recogen en el informe:

Empleo y empleabilidad

Simplificación de los tramites administrativos para el emprendimiento joven y mejorar el acceso a microcréditos. Promover la diversificación productiva, apostando por sectores emergentes. Reforzar las políticas de empleo estable y de calidad, con incentivos a la contratación indefinida.

Vivienda y emancipación

Aumentar la vivienda pública y protegida para jóvenes. Ampliar y hacer más accesibles las ayudas al alquiler y a la compra. Crear planes de emancipación progresiva, combinando apoyo económico y orientación laboral.

Educación y formación

Potenciar la orientación educativa y profesional desde etapas tempranas. Combatir el abandono escolar con programas de apoyo, tutorías y becas específicas. Revalorizar la Formación Profesional, vinculándola a sectores con futuro. Incluir en el currículo la educación cívica, emocional y digital.

Participación y compromiso cívico

Incorporar la educación cívica y participativa en la enseñanza obligatoria. Crear espacios de participación juvenil digital y presencial, con capacidad real de influencia. Reconocer y fortalecer las nuevas formas de participación online y simbólica

Ocio y salud mental

Reforzar la educación emocional en centros educativos y laborales. Promover un ocio saludable, deportivo y comunitario, que reduzca el aislamiento y el sedentarismo. Reforzar la educación emocional en centros educativos y laborales.