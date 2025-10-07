Los sindicatos no descartan una huelga en el transporte murciano

Los sindicatos UGT, CCOO y USO en la Región de Murcia advirtieron ayer de que podrían convocar nuevas movilizaciones e incluso huelga si la patronal no accede a retomar la negociación del convenio colectivo del transporte de mercancías por carretera, paralizado desde hace casi una década. Decenas de delegados sindicales se concentraron frente a la sede de la patronal Croem para exigir que presione a la Federación Regional de Organizaciones Empresariales de Transporte (Froet) y se siente a negociar.

Los sindicatos denuncian que el artículo 43 del convenio actual permite pagar las horas extras, las nocturnas y las de presencia por los kilómetros recorridos, una práctica que consideran «trabajo a destajo» y que genera «precariedad laboral». Además, aseguran que en muchos casos los kilómetros se camuflan como dietas que no cotizan, dando una «imagen falsa de salario digno». Reclaman la eliminación de ese artículo y un sistema retributivo transparente, con pluses adecuados por nocturnidad y trabajo en domingo.

Daniel Sola, presidente del Comité de Amazon de CCOO, lamenta que las negociaciones estén completamente bloqueadas. «La patronal no negocia, impone. Nosotros presentamos nuestras propuestas y ellos dicen lo que ofrecen, pero no se mueven de ahí. Eso no es una negociación, es una imposición», afirma. Recuerda que en la última reunión convocada en la Oficina de Mediación y Arbitraje Laboral (OMAL) «ni siquiera se presentaron».

'Si la cabina es un hotel, llévate a tu mujer', se podía leer en algunas de las pancartas. / Juan Carlos Caval

Entre las principales reivindicaciones figura que se pague a los conductores por dormir en cabina. «La mayoría duermen en sus vehículos y, según la patronal, eso equivale a una habitación de hotel. Les invito a que este verano duerman en un camión y pasen allí sus vacaciones», ironiza Sola, que añade que «solo pedimos que se pague lo justo por ese perjuicio, porque lo hacen por obligación, no por elección».

Los sindicatos reclaman también una actualización del plus de nocturnidad, actualmente en torno a un euro por hora, y compensar los domingos trabajados como festivos. «Trabajar de noche no es lo mismo que de día, y los domingos deben pagarse como en otros convenios, por ejemplo el de Sevilla», subraya Sola.

Además, piden una subida salarial progresiva que recupere el poder adquisitivo perdido durante años de congelación. «Estamos con el salario mínimo. No pedimos un 30% de golpe, pero sí una subida progresiva y digna que recupere lo perdido», sostiene el dirigente sindical.

Según Sola, la Región «tiene uno de los peores convenios del país» y esa precariedad explica el déficit de camioneros que reconocen las propias empresas. «Claro que hay camioneros, pero no aquí. ¿Quién va a venir a Murcia a trabajar por estos sueldos y condiciones?», se pregunta.

Los sindicatos recuerdan que el bloqueo afecta a más de 20.000 trabajadores y 3.000 empresas del sector, y que las compañías murcianas han logrado beneficios récord en los últimos años. «Si tenemos que llegar a la huelga, llegaremos. La situación ya es crítica y no podemos seguir así más tiempo», advierte Sola.