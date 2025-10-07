Este es el estado de las reservas de los pantanos de la cuenca del Segura

Los pantanos de la cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 182 hectómetros cúbicos, seis menos que la semana anterior, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recogidos este martes.

Los embalses del Segura disponen de 2 hectómetros cúbicos menos que en la misma fecha del año anterior y de 137 menos que la media que suelen almacenar en esta época (319 hectómetros cúbicos).

Así, los pantanos de la cuenca del Segura se encuentran al 16% de su capacidad total.

En el conjunto de España, la reserva hídrica almacena 30.337 hectómetros cúbicos y está al 54,1% de su capacidad. Esto supone 490 menos que la semana pasada, o lo que es lo mismo, el 0,9% de la capacidad total de los embalses. La reserva hídrica está 6,4 puntos más arriba que el año pasado por estas fechas.

En este marco, el Segura sigue siendo la cuenca que almacena menos agua y está al 16% de su capacidad. Esta semana, las precipitaciones han sido abundantes en la vertiente Mediterránea y escasas en la vertiente Atlántica. En concreto, la máxima se ha producido en Alicante con 70,6 litros por metro cuadrado.

Las cuencas por encima del 50% son el Cantábrico Oriental (68,5%), el Cantábrico Occidental (61,8%), el Miño-Sil (63,7%), las Cuencas internas del País Vasco (76,2%), el Duero (57%), el Tajo (61,6%), el Guadiana (58,1%), el Tinto, Odiel y Piedras (65,9%), el Ebro (54,3%) y las Cuencas internas de Cataluña (74,6%).

Por el contrario, las cuencas que están por debajo de la mitad de su capacidad son Galicia Costa (43,9%), Guadalete-Barbate (42%), el Guadalquivir (42%), la Cuenca Mediterránea Andaluza (45,2%), el Júcar (48,8%) y el Segura, que sigue en último lugar al 16% de su capacidad.

Por último, Transición Ecológica explica que la vertiente atlántica se encuentra al 55,3% y la mediterránea, al 50,5%.