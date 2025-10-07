La Región, a la cola en incrementos salariales y con jornadas laborales más largas

La Región de Murcia se mantiene a la cola del país en incrementos salariales y es una de las comunidades donde más horas se trabaja al año. Así lo denunciaron este lunes CCOO y UGT durante la conmemoración del Día Mundial por el Trabajo Decente, una jornada en la que ambos sindicatos exigieron “una democracia que priorice los derechos laborales, la justicia social y la igualdad”.

Víctor Romera, secretario de Acción Sindical y Empleo de CCOO Región de Murcia, alertó de que “hablar de trabajo decente en la región es ya algo recurrente, porque seguimos en los últimos puestos en materia salarial”. Según explicó, la subida media de los 47 convenios colectivos con efectos económicos publicados este año en el Boletín Oficial de la Región de Murcia ha sido del 2,47 %, muy por debajo de la media nacional del 3,5 %. “Los trabajadores y trabajadoras murcianos no están recuperando poder adquisitivo tras la pandemia”, subrayó.

Más horas de trabajo anuales

A la falta de mejora salarial se suma una mayor carga de trabajo. Mientras en el conjunto del país la jornada media se sitúa en 1.749 horas anuales, en la Región de Murcia alcanza las 1.779, es decir, 30 horas más al año. “Y en muchos sectores, como el agrícola, el forestal o la sanidad privada, se mantienen todavía las 1.826 horas máximas legales”, añadió Romera. Por ello, reclamó la aprobación de la ley que reduce la jornada laboral a 37,5 horas semanales, lo que, aseguró, “tendría un impacto directo en la mejora de las condiciones laborales, la conciliación y la salud mental”.

El dirigente sindical denunció también la existencia de numerosos “convenios dormidos”, paralizados desde hace años, como los del transporte de mercancías por carretera —que afecta a más de 20.000 personas y lleva más de una década sin renovarse—, el convenio agrícola o el de establecimientos sanitarios privados. “Esta situación impide que miles de trabajadores vean reflejado en sus nóminas el crecimiento económico y consolida la precariedad en la región”, afirmó.

“Una vida plena no es posible sin un trabajo decente” Joaquín Lucas — Vicesecretario general de Área Interna de UGT Región de Murcia

Por su parte, Joaquín Lucas, vicesecretario general del Área Interna de UGT Región de Murcia, subrayó que “una vida plena no es posible sin un trabajo decente”. En su intervención, advirtió del aumento de la desigualdad entre los beneficios empresariales y los salarios y defendió la necesidad de avanzar hacia la jornada de 35 horas semanales como horizonte. “Promovemos la seguridad y salud laboral, la protección frente a riesgos psicosociales y unos salarios justos que garanticen una distribución equitativa de la riqueza”, indicó.

Los sindicatos aprovecharon la jornada para recordar los avances alcanzados en los últimos años —como el incremento del salario mínimo interprofesional en un 61 % desde 2018 o el aumento de la contratación indefinida tras la reforma laboral—, pero insistieron en que “queda mucho por hacer” para que los derechos laborales lleguen a todos los sectores.

De forma paralela a la conmemoración, CCOO difundió el manifiesto internacional por el Trabajo Decente, en el que, junto al movimiento sindical europeo e internacional, reclama un nuevo contrato social que sitúe el empleo digno en el centro de las políticas públicas. El documento propone medidas como una directiva europea de transición justa, la regulación de la subcontratación y del teletrabajo, la protección frente a riesgos psicosociales y el fortalecimiento de la negociación colectiva.