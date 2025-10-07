El PP lleva a los 45 ayuntamientos de la Región una moción para exigir el cese de la ministra de Igualdad

El PP ha anunciado la presentación en los 45 ayuntamientos de la Región de una moción para exigir al Gobierno de España el cese de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y “explicaciones y soluciones urgentes ante los fallos de las pulseras antimaltrato”.

“La señora Redondo no debe seguir un minuto más en el cargo: por dejar desprotegidas a víctimas de violencia de género, por incompetente y por mentir”, ha señalado el vicesecretario de Política Municipal del Partido Popular de la Región de Murcia (PPRM), Víctor Manuel López.

Según ha dicho, “la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, el propio Consejo General del Poder Judicial, e incluso la fiscalía general del Estado en su memoria del año 2024, además de víctimas de maltrato, ya avisaron de fallos en las pulseras”. Sin embargo, “el Gobierno de Sánchez no solo no hizo nada, sino que lo tapó, y ahora lo niega y tacha de mentirosos a todos los que lo alertaron y denunciaron”, ha criticado.

“Acusan a los demás de crear alarma por una situación que ellos mismos, con su ineptitud, han generado”, ha apuntado López, quien ha reprochado “la falta de empatía de la ministra Redondo hacia las víctimas de violencia de género que han denunciado su desamparo e indefensión ante los fallos de las pulseras”.

En el caso concreto de nuestra Comunidad Autónoma, ha indicado, “35 mujeres víctimas de violencia de género sufrieron incidencias en sus pulseras antimaltrato durante el último año en la Región”. “El Gobierno regional mantiene activado un operativo para detectar cuántas mujeres de la Región se han visto afectadas por esos fallos, frente a la falta de información tanto del Ministerio de la Igualdad como de la Delegación del Gobierno”, ha remarcado.

Y es que, según ha denunciado López Abenza, “el secretario general de los socialistas de la Región, Francisco Lucas, no da explicaciones sobre cuántas mujeres de la Región han quedado desprotegidas por las pulseras defectuosas y qué medidas se tienen previsto adoptar para que no vuelva a ocurrir”.

“En cualquier caso, los concejales socialistas de los distintos ayuntamientos de la Región tendrán la oportunidad de demostrar con quién están: con las mujeres, sus derechos, su dignidad y su seguridad, que no son negociables, o con un Gobierno que las desprotege y deja a merced de sus maltratadores”, ha concluido López.