ALIMENTACIÓN
Mercadona añade una almendra tostada, salada y ya pelada a su surtido de frutos secos
El producto, fabricado por Importaco en Valencia, se presenta en un nuevo envase con cierre zip para mejorar la conservación.
L.O.
Mercadona sigue avanzando en el compromiso de ofrecer la máxima calidad en cada producto, lo cual implica un proceso de mejora continua para satisfacer las necesidades del ‘Jefe’ (como internamente denomina al cliente). Ejemplo de ello es la llegada al lineal de la compañía de una almendra tostada y salada única en el mercado. Elaborada por el proveedor especialista Importaco, en Valencia, lo más destacado que incorpora esta almendra, muy demandada por quienes incluyen los frutos secos en su dieta, es un tostado y cantidad de sal en su punto óptimo. Además, se presenta en un formato con cierre zip, que garantiza una mejor conservación.
“Esto se consigue escuchando a nuestros clientes con el objetivo de ofrecer un producto más atractivo, sencillo y agradable de consumir, ya que no es necesario pelar la almendra. Hemos conseguido un producto muy sabroso y crujiente, ideal como aperitivo o snack imprescindible” destaca Cristina Córdoba, especialista de frutos secos de Mercadona.
Estas mejoras forman parte de la estrategia de Mercadona de mantener un surtido vivo, desarrollado producto a producto desde el ‘Jefe’ (cliente) hacia atrás. En este sentido, la compañía trabaja de la mano de más de 2.100 proveedores líderes e interproveedores especialistas "para ofrecer un surtido eficiente, de máxima calidad y a un precio imbatible", indican desde la compañía.
- Murcia se convertirá en Estambul en noviembre en el rodaje de una superproducción de Hollywood
- Identifican el 'mejor' bar de la huerta de Murcia para comer carne a la brasa: 'De los que ya no van quedando
- Del calor veraniego al otoño 'de verdad' con lluvias y tormentas esta semana en la Región
- Las culebras toman un barrio de Cartagena
- Una veintena de terrazas covid regresan a la ciudad de Murcia y una pedanía
- El joven que tiroteó a los porteros que no le dejaron entrar a una discoteca de Alcantarilla por ir en chándal, libre
- Una joven, al hospital por un golpe en la cabeza durante una riña multitudinaria en Molina de Segura
- El Bono Turístico con el que se paga la mitad en 71 hoteles llega el miércoles