Más de medio millar de muertes por lengua azul en la Región

La lengua azul, enfermedad vírica que afecta al ganado ovino y bovino, se está extendiendo con rapidez por la Región de Murcia. Los últimos datos, facilitados a la Opinión por la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), confirman que cerca de una veintena de explotaciones ganaderas ya están afectadas y que entre 550 y 600 animales habrían muerto a causa del brote, especialmente en el Noroeste, con Calasparra y Moratalla como zonas más castigadas.

Ante este escenario, la Consejería de Agricultura anunció ayer una nueva inversión de 78.000 euros para adquirir vacunas frente al serotipo 3 del virus, que se suma a los 120.000 euros invertidos recientemente. Las primeras 30.000 dosis estarán disponibles la próxima semana y se distribuirán de forma gratuita entre los ganaderos. El objetivo, según el Ejecutivo regional, es intensificar la vacunación ante la aparición de nuevos casos.

Cabe destacar que este miércoles está prevista una reunión entre la consejera de Agricultura, Sara Rubira, y las principales organizaciones agrarias y ganaderas de la Región para analizar la situación y evaluar nuevas medidas de apoyo. Se espera que tras ese encuentro se ofrezcan los últimos datos actualizados sobre la incidencia y la evolución del brote.

Una oveja muerta por la lengua azul, en una imagen de archivo. / EL PERIÓDICO

Según los últimos informes del Ministerio de Agricultura (MAPA) sobre la actualización de la situación epidemiológica en España, desde finales de septiembre, además del serotipo 3 se ha detectado también el 8 en la Región. Además, también se han confirmado brotes en la provincia vecina de Valencia que hasta el momento se había librado de su presencia.

El MAPA insta a las comunidades autónomas a comunicar de inmediato cualquier nuevo serotipo detectado o caso grave para coordinar la respuesta a nivel nacional.

El Ministerio subraya la necesidad de reforzar la sensibilización en el sector ganadero, recordando que la península ya no aplica un programa de erradicación oficial, lo que implica riesgo de infección en todo el territorio por los serotipos 1, 3, 4 y 8. Ante el aumento previsto de la actividad del vector, se insiste en la importancia de vacunar, especialmente al ganado ovino, la especie más vulnerable, para reducir la morbilidad, la mortalidad y facilitar los movimientos comerciales.