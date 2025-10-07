Las lluvias benefician a cítricos y hortalizas, pero son «insuficientes»

Las lluvias registradas en los últimos días en la Región de Murcia han tenido un efecto desigual sobre la agricultura, según el secretario de Agricultura de UPA Murcia, Antonio Moreno. El balance que realiza el responsable regional apunta tanto beneficios como limitaciones, dependiendo del tipo de cultivo y de la zona afectada.

Moreno destaca que en el caso de los cítricos, los episodios de precipitación han sido bienvenidos. «A los cítricos les vienen muy bien, porque ayuda a coger tamaño y a lavar también todo el tema de sales en el suelo», explicó. Sin embargo, las lluvias, que oscilaron entre 15 y 25 litros en las zonas citrícolas, fueron «insuficientes» para quitar la necesidad de riego en la mayoría de las fincas.

El efecto positivo también se aprecia en hortalizas, aunque con matices. Moreno señala que, salvo en algunas zonas de Águilas donde se produjeron ligeros arrastres, la lluvia ha podido suplir parcialmente algún riego.

Pese a todo, advierte que la distribución de las lluvias ha sido desigual: «El problema que tenemos con este tiempo de lluvias es que va por barrios; según por donde pilla, cae más o menos».

Las zonas más beneficiadas incluyen la Vega de Murcia, Campos del Río y algunos puntos de Águilas y Mazarrón. En cambio, el Noroeste y el Altiplano, donde ya se ha completado la recolección del almendro y buena parte de la vendimia, recibieron cantidades muy limitadas, con apenas 5 o 10 litros en algunas áreas. «La lluvia ha sido muy beneficiosa y nada dañina para la agricultura, pero insuficiente, sobre todo en las zonas más perjudicadas», advirtió Moreno.

En cuanto a las cosechas, el secretario regional destaca la situación del limón, afectado por el frío del pasado invierno y las lluvias de marzo. Moreno aclara que la producción podría situarse un 30 por ciento por debajo de la media, pero que no existe riesgo de desabastecimiento: «Tenemos cosecha, nos falta un poquito de limón, pero en principio debe ser una cosecha con precios buenos». Actualmente, el limón se comercializa entre 55 y 60 céntimos por kilo, con una mejora en la calidad gracias al control de plagas.

También alertó sobre la elevada superficie plantada de limoneros, algo que deberá analizarse en un futuro. Moreno destacó los bajos rendimientos por hectárea en los últimos años, algo que afecta gravemente la rentabilidad de los agricultores. «Aunque el precio sea bueno, si solo se recoge la mitad de la cosecha, estás hundido, no hay renta realmente», afirmó, señalando que el cambio climático y las condiciones de producción serán claves para el futuro del sector.

Menos cosecha

Respecto al viñedo, Moreno advierte de una menor cosecha tanto a nivel regional como nacional, consecuencia del desgaste acumulado de los últimos años. La producción murciana se enfrenta al desafío de competir en un mercado globalizado, donde la oferta de otras regiones y la caída del consumo mundial dificultan mantener la rentabilidad. Moreno recuerda que en los en los últimos 15 años se ha perdido el 50% de la superficie, y destaca que la apuesta se centra en la calidad: «Estamos apostando por viñedos tradicionales con vinos realmente excepcionales».

El almendro también continúa siendo un cultivo, sobre todo de secano, vulnerable, con producciones limitadas y un mercado dependiente de importaciones. Aun así, la calidad de la almendra murciana se mantiene alta, aunque la escasez limita la competitividad frente a la almendra americana.

En conclusión, las lluvias recientes han aportado alivio a los cultivos murcianos, especialmente a cítricos y hortalizas, sin generar problemas de enfermedades ni podredumbre. No obstante, la escasez en algunas zonas y los retos estructurales en viñedo, almendro y limón mantienen la preocupación.