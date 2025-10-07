IU-Verdes pregunta en la Asamblea si Salud ha inspeccionado y sancionado la clínica donde se llevó a cabo la cirugía de Sara Gómez

IU-V ha registrado una batería de preguntas en la Asamblea Regional de Murcia para determinar si la consejería de Salud de la comunidad autónoma ha inspeccionado la clínica privada Virgen de la Caridad de Cartagena y ha impuesto las sanciones pertinentes derivadas de las irregularidades en el caso del fallecimiento de Sara Gómez.

La mujer murió en enero de 2022 tras someterse a una operación de cirugía estética en ese centro que, según ha recordado el diputado regional de la formación, José Luis Álvarez Castellanos, carecía de la licencia administrativa necesaria para hacer ese tipo de intervenciones quirúrgicas.

De hecho, el hospital ha seguido realizando operaciones estéticas en sus quirófanos a pesar de que no recibió la licencia para ello hasta este pasado 25 de agosto de 2025, por lo que Álvarez Castellanos ha preguntado al consejero de Salud de Murcia, Juan José Pedreño, si se han llevado a cabo inspecciones en estos casi cuatro años desde la muerte de Sara Gómez tras la denuncia de sus familiares.

También ha preguntado que si se han hecho esas inspecciones, en qué han consistido y qué medidas se han tomado al respecto.

El diputado ha recordado que el decreto 73/2004 regula esas autorizaciones para intervenciones sanitarias y contempla las medidas a tomar en caso de que un centro sanitario actúe sin la licencia o sin la autorización correspondiente, y que incluyen la supresión del acceso de ese centro a conciertos con la salida pública e incluso la suspensión temporal de la actividad y el cierre del hospital.

Denuncian que el hospital ha recibido más de 12 millones de euros en conciertos pese a sus irregularidades

En el caso del Virgen de la Caridad no se ha tomado ninguna de esas medidas y, de hecho, el centro ha ido incrementando los conciertos sanitarios en los últimos años, ha denunciado, hasta el punto de haber recibido hasta 12 millones de euros en conciertos desde que se produjo la intervención a Sara Gómez hasta la actualidad, una cifra que ha ido en aumento cada año hasta alcanzar los 5 millones de euros en 2024.

El dirigente de IU-V se ha preguntado por qué Salud no ha aplicado las correspondientes sanciones al centro privado, a pesar de estar constatado que carecía de licencia hasta este agosto, y ha reclamado también conocer en qué estado se encuentran los expedientes abiertos al anestesista que participó en la operación.

Todas estas cuestiones se han registrado en la Asamblea Regional como solicitudes de información y preguntas escritas al consejero, pero Álvarez Castellanos se ha comprometido a solicitar también la comparecencia presencial de Pedreño en la Cámara para abordar este asunto una vez se retome el periodo ordinario de sesiones, que sigue interrumpido desde el verano.

El diputado ha estado acompañado en su comparecencia por los familiares de Sara Gómez que, ataviados con camisetas y pancartas, han reclamado una vez más justicia para esta mujer que ayer habría cumplido 43 años.

Rubén Gómez: "El caso va más allá del corporativismo sanitario y roza la corrupción sanitaria"

Rubén Gómez, hermano de la fallecida, ha agradecido el apoyo que están recibiendo por parte de IU-V frente el "total desprecio, desamparo, abandono por parte de las autoridades sanitarias de la Región de Murcia", y ha lamentado que en la comunidad autónoma "sale gratis que un hospital privado durante años y años esté operando sin licencia administrativa sanitaria, acumulando un rastro de sangre, con una larga lista de víctimas, incluso mortales".

Para Gómez, se trata de un caso que va más allá del "corporativismo sanitario" y roza la "corrupción sanitaria", el "encubrimiento" y la "prevaricación", y ha recordado que la familia denunció hace cuatro meses ante la Fiscalía por esos posibles delitos al consejero Pedreño y el secretario general de la consejería de Salud, Andrés Torrente, sin haber recibido todavía respuesta.

Además, ha lamentado que la clínica haya recibido este verano la licencia para operaciones estéticas de la que carecía cuando fue operada su hermana en lugar de haber sido sancionada por esa irregularidad administrativa, y ha lamentado que los servicios de inspección han favorecido al centro privado, protegiendo a sus responsables y "abandonado a nuestra suerte" a la familia.

"Mientras nosotros denunciamos que [el hospital Virgen de la Caridad] no tiene licencia administrativa en una operación que acabó en una muerte, [la Consejería de Salud] se ha limitado a darle esa autorización. Mi hermana Sara fue víctima de una operación ilegal en un hospital que no tenía la licencia administrativa, por un cirujano que no tenía formación, ni experiencia, ni la titulación, y por un anestesista que se hizo pasar por otro y que no tenía la compatibilidad. A día de hoy no hay nadie que se haya responsabilizado, nadie que haya pagado y nadie que me haya pedido perdón", ha subrayado.

Por último, ha lamentado que casi cuatro años después de la muerte de Sara Gómez nadie se haya responsabilizado por esa tragedia, lo que está impidiendo a sus allegados "pasar página".

La familia de la joven confía en que la ley Sara se apruebe a finales de 2025

En cuanto a la denominada ley Sara, que regula que solo cirujanos con la especialidad de medicina estética puedan hacer este tipo de intervenciones y que fue paralizada por la Audiencia Nacional en noviembre de 2024, poco después de su aprobación, Gómez ha confiado en que se aprobará a finales de este 2025 o principios de 2026.

La ha calificado como la "mayor victoria moral" para la familia, puesto que impedirá que médicos sin la titulación de especialista correspondiente puedan operar de estética, como le ocurrió a su hermana, y ha insistido en que "va a ser un antes y un después en la sanidad de España", aunque ha reconocido que "está costando muchísimo" lograr ese objetivo por la oposición de los propios profesionales del sector.