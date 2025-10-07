El Gobierno confirma que no habrá nuevo cuartel de la Guardia Civil en Cartagena

El Gobierno central no contempla actualmente la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil en Cartagena. Así lo ha confirmado en una respuesta escrita remitida al Senado el pasado 3 de octubre, en contestación a una batería de preguntas formuladas por los senadores murcianos del Partido Popular Francisco Bernabé, Antonia López Moya, Antonio Luengo y José Ramón Díez de Revenga.

Los senadores populares habían solicitado información sobre si el Gobierno disponía del proyecto técnico para la nueva casa cuartel, en qué fase se encontraba —si estaba redactado, licitado o terminado— y si existía alguna partida presupuestaria destinada a la obra. Además, reclamaban conocer si el Ejecutivo tenía intención de licitar los trabajos durante los próximos ejercicios, entre 2025 y 2027.

En su respuesta oficial, el Ejecutivo señala en una sola respuesta que “no está prevista la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil en la localidad de Cartagena”, y justifica la decisión en la necesidad de priorizar inversiones en función de la urgencia de las actuaciones. Según el texto, las más de 2.400 instalaciones del instituto armado en toda España requieren actualmente intervenciones debido a la “ausencia de mantenimiento y reformas básicas entre los años 2011 y 2019”.

El antiguo cuartel de la Guardia Civil de Cartagena, fue cerrado hace años y sus instalaciones quedaron en desuso, lo que ha generado reiteradas peticiones para que se construya un nuevo edificio que permita mejorar las condiciones del servicio en la ciudad portuaria. De momento, esa iniciativa queda descartada a corto plazo por parte del Ejecutivo central.

Reacción del PP

Tras conocerse la respuesta, el senador popular Francisco Bernabé ha calificado la situación de “terrible” y reclama explicaciones al Ministerio del Interior por el destino del dinero anunciado anteriormente. “Lo que dice el Gobierno es que, donde hace dos años el secretario de Estado de Seguridad, el número dos de Marlaska, vino a Cartagena y dijo que había 30 millones de euros consignados y que se estaba redactando el proyecto con la demolición y demás actuaciones, pues resulta que ahora dicen que ni hay proyecto ni hay consignación presupuestaria, ni hay previsión alguna de acometer la obra de la Casa Cuartel, lo cual es algo terrible”, afirmó Bernabé.

El senador popular añadió que su grupo exigirá aclaraciones sobre el destino de los fondos que se habían anunciado en 2023: “Ahora la pregunta es, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde están los 30 millones de euros?”. Además, se preguntaba si este dinero habrá sido destinado “a pagar otro peaje de los socios separatistas del Gobierno, porque si después de decir que estaba el libro consignado y ahora nos dicen que no hay un céntimo ni se va a hacer, pues es evidente que ese dinero se ha tenido que ir a otro sitio”.

La contestación del Ejecutivo, fechada en Madrid el 3 de octubre de 2025, no menciona proyectos en redacción ni fondos asignados para la nueva casa cuartel en Cartagena. Tampoco establece plazos ni previsiones futuras, limitándose a explicar que las actuaciones del Ministerio del Interior deben priorizarse según el grado de necesidad de las instalaciones en todo el país.