La Comunidad pierde contra Sacyr la demanda de 160 millones por el aeropuerto de Corvera

El Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid ha dado la razón a Sacyr en su pleito contra el Gobierno regional por el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia. La sentencia establece que la Comunidad tendrá que pagar a la anterior concesionaria del aeródromo 143,7 millones por las inversiones realizadas antes de que le fuera arrebatado el contrato, a los que hay que sumarles 17 millones de intereses desde la fecha de la reclamación extrajudicial, lo que eleva la cantidad a abonar a 160 millones.

El juez señala que no existe controversia alguna sobre la existencia, cuantía y naturaleza del crédito reclamado por la deudora. Un crédito por inversiones a largo plazo de la que es titular frente a la Región de Murcia, según ha apuntado en la sentencia.

La concesionaria, anteriormente bajo el nombre de Aeromur, había solicitado a la comunidad autónoma que le abonase este crédito, que ya constaba en los textos definitivos presentados por la administración concursal. A esta pretensión de cobro se adhirió también la administración concursal y se opuso el Gobierno murciano.

En su fallo, y tomando en consideración varias resoluciones, el juez ha condenado a la Región de Murcia a que abone esta cantidad a la sociedad, un importe que devengará el interés legal ordinario desde la fecha de la primera reclamación extrajudicial —en caso de existir— o en su caso desde la fecha de la interposición de la demanda hasta la fecha de la presente sentencia.

Cabe destacar que el Gobierno regional también será beneficiaria del pago, ya que lidera la tabla de acreedores, con más del 90% de la deuda de la concesión tras la vuelta a manos públicas del contrato. Sin embargo, este mismo martes ha anunciado que presentará un recurso de apelación porque la resolución "no ha tenido en cuenta el nuevo saldo de liquidación realizado en enero de este año con 61 millones de euros a favor de la Comunidad y que está recurrido por la sociedad concesionaria". Esos 61 millones responde a la diferencia entre inversiones (143 millones) y daños y perjuicios (204 millones).

En San Esteban mantienen "plenamente la confianza en que los tribunales darán la razón a la Comunidad" y destacan la "exquisita diligencia" con la que actuaron sus funcionarios públicos

La Administración autonómica añade que se trata "un pronunciamiento judicial más" dentro de las distintas vías que hay en marcha en relación a la liquidación del aeropuerto.

"El Ejecutivo regional seguirá defendiendo los intereses de la Región de Murcia para que la anterior concesionaria pague las consecuencias de sus incumplimientos que provocaron que la infraestructura no pudiera abrir en 2012 como estaba previsto", han manifestado, al tiempo que aseguran que mantienen "plenamente la confianza en que los tribunales darán la razón a la Comunidad".

Asimismo, destacan que los funcionarios públicos de la Comunidad "han actuado en todo momento con exquisita diligencia para cumplir la legalidad y proteger el interés general, tumbando en los tribunales la multitud de recursos presentados por la exconcesionaria".

Disputa por la gestión del aeropuerto

La concesionaria del aeropuerto murciano de Corvera (Aeromur) estaba liderada por Sacyr con el 60,65 % del capital y también participaban en la misma BMN, SabadellCAM, Cementos Lacruz y Montoro e Hijos.

El contrato de concesión se firmó en julio 2007 y en 2013 la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la región de Murcia resolvió el contrato de concesión para la construcción y explotación del aeropuerto. Posteriormente, la concesionaria solicitó el preconcurso de acreedores a fin de refinanciar con sus entidades acreedoras una deuda financiera próxima a los 200 millones de euros que otorgaron los bancos en 2010 para financiar parcialmente la construcción del aeropuerto.

En plena disputa por la gestión del aeropuerto, en diciembre de 2014, el gobierno de Ramón Luis Valcárcel sacó a licitación el concurso para la concesión de la gestión del nuevo aeropuerto de la Región.

En enero de 2019, el aeropuerto recibió sus primeros pasajeros, 16 años después de que el proyecto fuese declarado "de interés general" para el Estado, y ya bajo la gestión de Aena, que preveía alcanzar los 4 millones de viajeros al año al final de los 25 de la concesión.