El centro de menores de Santa Cruz cierra sus puertas la próxima semana

El centro de protección de menores Rosa Peñas de la pedanía murciana de Santa Cruz ya tiene fecha de cierre: el próximo miércoles 15 de octubre. En menos de diez días, los 47 niños y adolescentes que allí residen deberán haber sido trasladados a su nuevo destino.

El delegado sindical de Comisiones Obreras (CC OO) en el centro, Alfonso Morillas, lamenta que a la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad «le da igual» dónde se marchen, una ubicación que prefiere no desvelar para mantener la «intimidad» y la «privacidad» de los menores.

«No se ha respetado el interés del menor», denuncia, puesto que todos ellos o están matriculados en centros educativos o están asistiendo a algún curso de formación en la zona. «Tienen vínculos en esta zona que deberían poder mantener», afirma.

Nos quieren en medio de la nada para que nadie se pueda quejar de que estamos allí Alfonso Morillas — CC OO Centro Rosa Peñas

Además, Morillas critica que la responsable de Política Social, Conchita Ruiz, «mintiera» en sede parlamentaria cuando, el pasado mes de abril, se abriera a cerrar estas instalaciones porque no tenía «cabida en nuestro modelo de acogida», que debía ser «más familiar» y con «entonos seguros, acogedores y adecuados a su edad». Sin embargo, el delegado sindical asegura que los 47 niños y adolescente no se van a distribuir en grupos pequeños, sino que se marchan «todos juntos». Para él, esto demuestra que aquellas palabras no fueron «más que una excusa barata» para aprobar los Presupuestos de la Comunidad del presente ejercicio. Cabe recordar que, desde que Vox entró en la Asamblea, en el año 2019, lleva exigiendo al Gobierno de Fernando López Miras el cierre del centro de Santa Cruz y que puso esta demanda como condición necesaria para permitir que el Partido Popular aprobase las cuentas regionales. Y el Gobierno autonómico cedió, firmando un documento en el que se comprometía a clausurar las instalaciones antes de que comenzara el curso escolar.

Desde que la Consejería revelara sus intenciones, la Fundación Antonio Moreno ha podido adquirir nuevos inmuebles, pero parece que ninguno era apto para la Comunidad. «Nos quieren en medio de la nada para que nadie se pueda quejar de que estamos allí», señala Morillas, que no entiende que, cuando la Región se tendría que estar preparando para los menores que están por venir, se dedique a cerrar recursos como el de Santa Cruz.

Trabajo precario

Los trabajadores del hogar de protección, que recibieron la noticia ayer, afirman sentir «incertidumbre» ante lo que está por venir.

Desde CC OO denuncian, además, que la plantilla del centro lleva ya más de seis años trabajando allí con un contrato de emergencia. Esto significa que carecen de plaza fija y que esta depende de la necesidad del momento. De hecho, el número de trabajadores ha disminuido desde que saltó la noticia del cierre, puesto que los menores han pasado de los sesenta de entonces a 47.