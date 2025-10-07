Más de un centenar de interinos murcianos protesta en Madrid en contra de la temporalidad

Más de un centenar de interinos se ha desplazado a Madrid para concentrarse frente al Congreso de los Diputados en contra de la temporalidad y el fraude de ley de las Administraciones Públicas.

"Las comunidades autónomas están siendo las más incumplidoras con este abuso del personal interino y la Región se lleva la palma con una temporalidad en torno al 30%", denuncian desde la Plataforma de Interinos de la Región de Murcia con datos del INE.

"Los trabajadores y trabajadoras públicas estamos cansados de escuchar las mentiras y falsedades de políticos que quieren cargarselos de sus empleos, simplemente, por haber servido con especial dedicación a la ciudadanía en servicios como el empleo y formación, educación, sanitario, seguridad, forestal,ayuntamientos, universidades...", se quejan.

Para la Plataforma de Interinos de la Región , a los gobiernos "les da igual que tengan más de 10 años de antigüedad o que hayan contatenado contratos en vacantes o programas o que sean personas muchas de ellas con más de 50 años, la mayor parte mujeres trabajadoras y ocupadas también de los cuidados de dependientes y descendientes y que si son despedidas irían de cabeza al paro y a la exclusión social".

Uno de los carteles portados durante la protesta. / L.O.

Ante esto, lamentan que "no hay humanidad, no hay dignidad y no se quiere, además, complir con el TJUE y la doctrina europea". "Basta ya de injusticia social. Exigimos la fijeza como sanción para el personal temporal empleado público, nuevos procesos de estabilización y una Función Pública humana y solidaria que piense que el centro de las políticas son las personas, los trabajadores y no las plazas", indican.

"Los interinos murcianos y españoles lucharemos hasta el final, hasta que los temporales dejemos de ser abusados por los Gobiernos sean del color que sean y por los Jueces sean del Tribunal que sea. Basta ya de temporalidad y precariedad laboral", concluyen.