Asaja pide una Ley del Mar Menor ajustada a la realidad del campo

El sector agrario regional atraviesa un momento crítico, amenazado por recortes en la Política Agrícola Común (PAC) y por la entrada masiva de productos extranjeros que compiten con las cosechas locales.

Alfonso Gálvez, secretario general de Asaja Murcia, advirtió que la propuesta de reforma de la PAC contempla una reducción de cerca del 30% de los fondos europeos destinados a agricultores y ganaderos, «una modificación totalmente negativa para el desarrollo de la actividad agraria en la Región, en España y en Europa».

Gálvez hizo estas declaraciones ayer tras reunirse con el presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, y con el diputado Alberto Garre, a los que agradeció su apoyo al sector, en España y en Europa.

Durante el encuentro, tanto Asaja como Vox criticaron los acuerdos de la Comisión Europea con Marruecos respecto a productos del Sáhara, que contravienen una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia y suponen «un acuerdo lesivo para nuestros productos y la rentabilidad de nuestras explotaciones», indicó Gálvez, quien detalló que entre los productos afectados destacan el tomate cherry, el melón, la fresa, los frutos rojos y los cítricos.

La reunión sirvió también para abordar la modificación de la Ley de Protección del Mar Menor. Gálvez subrayó la urgencia de normas «más ajustadas a la realidad productiva del Campo de Cartagena»

También se analizó el inminente recorte del Trasvase Tajo-Segura y el cierre de los acuíferos, unas medidas que se calificaron como un «auténtico disparate».

Por su parte, Antelo reclamó prioridad nacional para los productos españoles. «Debemos garantizar en España la soberanía alimentaria. Si a nuestro campo le va bien, a la Región le va bien», afirmó, y aseguró que Vox trabaja con el PP en un acuerdo para la Ley del Mar Menor que permita normas razonables y con sentido común.