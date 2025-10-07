PSRM: "Esta sentencia vuelve a confirmar el pufo del aeropuerto de Corvera"

El diputado regional socialista Alfonso Martínez Baños considera que la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madridratifica lo que el Partido Socialista lleva denunciando durante años, que "la gestión del aeropuerto de Corvera por parte del Gobierno regional ha sido una auténtica chapuza".

Martínez Baños explicó este martes que esta sentencia obliga a la Comunidad Autónoma a pagar 143,7 millones de euros más 17 millones en concepto de intereses de demora, un total de 160 millones de euros, a la sociedad concesionaria del aeropuerto, en fase de liquidación, por las inversiones realizadas antes de que se rescindiera el contrato.

"Desde el Grupo Parlamentario Socialista, pediremos en la Asamblea Regional que se convoque con urgencia la comisión de investigación relativa al aeropuerto de Corvera para analizar con detenimiento esta sentencia", anunció.

Martínez Baños recuerda que "nos dijeron que Corvera no iba a costar ni un solo euro a los ciudadanos de la Región"

Además, recordó que ya en esta comisión, el pasado mes de junio, el administrador concursal de la concesionaria confirmó que la Comunidad no iba a recuperar "ni un solo euro de la masa concursal".

"En definitiva, esta sentencia vuelve a confirmar el pufo que nos han dejado los sucesivos gobiernos del Partido Popular. Nos dijeron que Corvera no iba a costar ni un solo euro a los ciudadanos y ciudadanas de la Región, pero la realidad es que vamos a pagar más de 401 millones de euros, más los 17 millones de los intereses de demora, por un aeropuerto con menos viajeros que el de San Javier y que no ha creado ni un solo puesto de trabajo", remarcó.