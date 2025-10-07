Activan la alerta por lluvias y tormentas el jueves en toda la Región

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya advirtió este lunes de que existe probabilidad de fuertes precipitaciones el jueves y hoy ha activado la alerta por lluvias y tormentas para esa jornada en toda la Región de Murcia.

En concreto, el jueves habrá avisos de fenómenos meteorológicos adversos de nivel amarillo por lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas en el conjunto del territorio murciano.

La alerta amarilla estará activa desde las 11.00 horas de la mañana hasta las 21.00 horas del 9 de octubre en el Altiplano, Noroeste, Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y la probabilidad será del 40%-70%.

Asimismo, permanecerá desde las 11.00 horas y se alargará hasta las 00.00 horas en el Campo de Cartagena y Mazarrón.

Mapa de alerta por lluvias en la Región / 112

Inestabilidad jueves y viernes

Durante toda la semana las temperaturas se adecuarán al otoño y habrá nubosidad, pero Meteorología espera que será el jueves cuando aumente la inestabilidad en la Región de Murcia. La nubosidad irá a más y aumentará tanto el riesgo de lluvias como la intensidad de las mismas. Estas precipitaciones irán acompañadas de tormentas en el interior y a últimas horas del día se desplazarán hacia el litoral, donde serán localmente fuertes.

El viernes continuará la inestabilidad. Las previsiones apuntan a que persistirán las lluvias fuertes y las temperaturas máximas continuarán su descenso, bajando ya de los 25 grados en los municipios más calurosos, como Murcia. No obstante, por el momento no hay avisos meteorológicos activos para esta jornada.

Por otro lado, para el sábado y domingo la Aemet prevé que se mantenga el tiempo inestable, pero con menor probabilidad e intensidad de lluvias que las jornadas anteriores. No obstante, aún es pronto para una predicción más precisa del fin de semana.