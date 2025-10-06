A la venta esta semana billetes de Alta Velocidad Murcia-Madrid por 9 euros

Ouigo, el operador de trenes de Alta Velocidad a precios asequibles, abre este jueves a las 11:00h la venta de billetes para viajar del 14 de diciembre al 2 de agosto de 2026 entre Murcia y Madrid, con parada en Elche, desde 9 euros.

La compañía ha anunciado también una nueva frecuencia diaria, ampliando su capacidad respecto a 2025 en un 50% más de trenes.

Ouigo dispone de asientos XL, un 30% más grandes que los esenciales. Además, es la única compañía que compensa a partir de los 30 minutos de retraso. La empresa apuesta así por ofrecer un servicio de Alta Velocidad accesible para todos los ciudadanos, facilitando la compra anticipada de billetes.

Mapa de conexiones de Ouigo / L.O.

Una frecuencia adicional y aumento de la capacidad

Con su nuevo servicio, Ouigo ofrecerá a partir del 14 de diciembre seis circulaciones, tres trenes de ida y tres de vuelta diarios, en la ruta Madrid – Murcia, todas ellas con parada en Elche y Albacete. El trayecto adicional desde Murcia del Carmen tendrá salida a las 06:35h, mientras que, en sentido contrario, los trenes saldrán de Madrid-Chamartín a las 18:45h.

Además, cuatro de estas circulaciones tendrán parada en Alicante. Esta ampliación de servicios se traduce en un 50% más de trenes ofertados respecto a 2025.

Horario de los trenes Murcia - Madrid

12:39

12:59

-

13:47

15:23

2:44 horas

20:30

20:51

21:14

22:17

23:58

3:28 horas

08:15

09:45

10:37

11:13

11:40

3:25 horas

16:15

17:46

-

18:37

19:04

3:16 horas

Ouigo opera con trenes de alta capacidad que cuentan con 509 plazas distribuidas en dos niveles. Cuando se utiliza un servicio de trenes dobles, esta capacidad se duplica, alcanzando las 1.018 plazas.

Además, sus trenes cuentan con una cafetería atendida por personal propio y opciones complementarias al precio del billete como el paquete OUIGO FULL, con el que los viajeros pueden llevar dos equipajes adicionales, elegir asiento XL (30% más amplio que los esenciales), acceder a la plataforma de entretenimiento OUIFUN y realizar cambios de fecha u hora ilimitados y cancelaciones, con el reembolso del billete hasta 30 minutos antes de la salida.