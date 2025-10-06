Ponen en marcha en Moratalla un plan para reforzar las especies protegidas

La Consejería de Medio Ambiente pondrá en marcha este otoño una actuación para realizar una restauración adaptativa de hábitats forestales y reforzar especies vegetales protegidas en el monte ‘El Bebedor’ de Moratalla. Esta intervención forma parte del proyecto SPARTARIA, aprobado por la Fundación Biodiversidad y financiado con fondos NextGenerationEU.

El proyecto tiene como finalidad mejorar la estructura del hábitat de interés comunitario llamado ‘Formaciones endémicas de matorral arborescente con especies del género Juniperus’, que se encuentra en ‘El Bebedor’ representado por pinares de pino carrasco con presencia de sabinas, enebros y encinas. En las últimas décadas se han detectado desequilibrios estructurales que afectan a su conservación, debido a la excesiva densidad de coníferas, la escasa regeneración natural de frondosas nobles y la creciente presión de fenómenos extremos vinculados a las alteraciones climáticas, como las sequías prolongadas, las plagas forestales o los procesos de decaimiento.

Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de tres meses y, en primer lugar, se llevará a cabo un clareado selectivo de pinar mediante la tala de aproximadamente 1.400 pies de pino carrasco, lo que permitirá reducir la densidad del bosque y liberar espacio vital para el desarrollo de especies de frondosas. Esta acción se complementará con el resalveo de 150 matas de encina, que conllevará la selección de brotes y la eliminación de competencia herbácea en el entorno inmediato, lo que contribuirá a la consolidación de ejemplares de mayor vigor.

También se plantarán encinas (Quercus ilex) y quejigo (Quercus faginea) y se controlará la regeneración de matorral indeseado.

El presupuesto de ejecución asciende a 42.436 euros.