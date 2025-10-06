Murcia se afianza en Alemania como referente de la alimentación

Las exportaciones de la industria de alimentación y bebidas de la Región aumentaron un 4,65 % en los primeros siete meses de 2025 respecto al mismo periodo de 2024, superando por primera vez los 2.000 millones de euros.

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, presentó estos datos durante su visita ayer a Anuga, la feria de alimentación más importante del mundo, en Colonia, Alemania, acompañado por una delegación de 60 empresas y por José García Gómez, presidente de Agrupal.

López Miras destacó que el sector «no para de crecer y generar oportunidades», con unas 1.300 empresas y 28.900 empleos directos en la Región.

La UE sigue siendo el principal destino, con Francia como primer mercado (+7,02 %). Norteamérica impulsa el crecimiento: Estados Unidos suma 234,8 millones de euros (+2,67 %), superando al Reino Unido; Canadá crece un 11,26 % y México un 53,41 %. Entre los tres países suman más de 300 millones de euros en ventas.

Los productos más exportados son conservas, zumos, cárnicos, cacao, chocolates, vinos y pescado. López Miras recordó que el Gobierno regional apoyará al sector, destacando una línea de ayudas de 24 millones de euros que ha generado inversiones por más de 120 millones.