Los inspectores de educación reclaman un complemento aprobado hace dos años

Los inspectores de educación de la Región de Murcia han protagonizado este lunes una concentración a las puertas de la Consejería de Educación y Formación Profesional para reclamar que se les aplique en nómina un complemento aprobado hace dos años en la Mesa Sectorial y que aún no han percibido.

La protesta llega, según explican, "tras el cansancio de aguantar promesas que no llegan a cumplirse y al ver que el resto de profesionales del ámbito educativo sí que lo tienen incluido", según afirma Diego Sánchez, miembro de la Asociación de Inspectores Educativos de la Región de Murcia que ha acudido a la concentración convocada por los sindicatos educativos SIDI, ANPE, Sterm, CCOO, UGT y CSIF.

Los afectados afirman que esta es la primera de una serie de concentraciones que van a convocar todos los lunes del mes de octubre a las puertas de Educación hasta obtener una respuesta, paros con los que exigen el cumplimiento de los acuerdos adoptados en la Mesa Sectorial de Educación que se celebró el pasado 29 de noviembre de 2023 para adecuar un complemento retributivo que sí que perciben el resto de cuerpos docentes y que "a los inspectores no se nos aplicó con la excusa de la crisis económica en su momento".

Diego Sánchez dice no entender por qué no se aplica el acuerdo que fue aprobado en mesa por unanimidad entre todas las organizaciones sindicales y la propia Consejería y "nos llevan en palabras con promesas que no se materializan".

Siguiente paso, acudir a la Justicia

Casi dos años después, explica, "siguen sin ejecutarse los acuerdos que se alcanzaron en las negociaciones, por lo que seguiremos con las concentraciones". Si pasado el mes de octubre no se han logrado avances, la Asociación de Inspectores de Educación de la Región de Murcia acudirá a la Justicia, para lo cual ya tienen preparada una demanda judicial contra la Consejería.

La plantilla de inspectores educativos de la Comunidad está formada por cerca de medio centenar de profesionales que se encargan de supervisar el trabajo que se lleva a cabo en los centros escolares de Murcia, incluyendo tanto la labor pedagógica como la organizativa. Además, están a disposición de las familias y el profesorado para cualquier cuestión que necesiten consultar, para lo que también disponen de un servicio de guardia.

Educación: "Está en tramitación"

Desde la Consejería de Educación y Formación Profesional responden que "la principal reivindicación de los inspectores se negoció en Mesa Sectorial y ahora se encuentra en el proceso de tramitación, ya que el acuerdo tiene complejidades jurídicas que se están intentando solventar, para su aprobación definitiva en Consejo de Gobierno".