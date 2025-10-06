La huelga de médicos obliga a suspender 5.330 consultas, operaciones y pruebas en la Región

Más de 5.300 consultas con el especialista, intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas tuvieron que ser suspendidas en la Región de Murcia el pasado viernes por la huelga médica que se convocó a nivel nacional. Este es el resultado de la segunda protesta de los facultativos contra la negociación del Estatuto Marco que se está llevando a cabo en el Ministerio de Sanidad, profesionales que reclaman una mesa de negociación propia que analice sus necesidades concretas.

Las cifras que maneja la Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma muestran que este paro médio del viernes afectó a alrededor de 3.300 consultas, 130 cirugías y 1.900 pruebas que no pudieron realizarse y cuyos usuarios volverán a ser citados por los servicios hospitalarios correspondientes. No obstante, Salud insiste en que "toda la atención urgente y no demorable se atendió al cien por cien, tal como estaba establecido en el plan de servicios mínimos para garantizar la asistencia sanitaria".

Para ello, las nueve áreas de salud del territorio regional ajustaron en relación a un día ordinario la programación quirúrgica y de citas de sus respectivos hospitales con el objetivo de concentrar los recursos en procedimientos quirúrgicos, diagnósticos y consultas no demorables o inaplazables "para proteger al máximo la actividad asistencial, al tiempo que se respetaba el derecho a la huelga de los médicos".

Salud se disculpa con los pacientes y usuarios afectados y afirma que "lamentamos las molestias que se haya podido ocasionar a los pacientes por esta protesta, convocada en todo el país por los facultativos por el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los servicios de salud que anunció el Ministerio de Sanidad".

El seguimiento de este paro médico fue desigual en función del nivel asistencial y la fuente que proporcionara los datos. La Consejería de Salud de la Región de Murcia estimó el seguimiento de la huelga de médicos en el 39% de los profesionales, ya que, según dijo, de los 4.247 facultativos que podían acudir el pasado viernes a su puesto de trabajo, finalmente faltaron 1.657. Sin embargo, los organizadores convocantes no coinciden con las cifras de la Administración regional y sostuvieron que, según los datos recopilados por el Sindicato Médico, el seguimiento fue del 72% en Atención Primaria, del 86% en hospitales y del 85% entre el colectivo MIR.

Entre las quejas de los médicos se encuentra que se les impida poder asumir ratios adecuadas y les deja sin incentivos para los puestos de difícil cobertura, sin negociación ni criterios comunes; se elimina el Plan de Conciliación; les deja sin el 100% del sueldo en IT, maternidad o riesgo y sin negociación de las vacaciones en mesas sectoriales; implanta las convocatorias de OPE cada 3 años y no cada 2; establece una movilidad forzosa sin preaviso suficiente; y señala que no hay límites de jornada ni descanso cuando los recursos son escasos, entre otras cuestiones.