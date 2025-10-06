El PSOE exigirá en la Asamblea Regional el blindaje del derecho al aborto

La secretaria de Coordinación de Igualdad, Equidad y Justicia Social del PSRM y diputada regional, Marisol Sánchez, defenderá una moción en la Asamblea Regional en la que exigirá que se blinde en la Constitución el derecho al aborto y que se garantice el derecho de las mujeres a que la interrupción del embarazo se haga en centros públicos.

La propuesta socialista está en línea con la decisión del Gobierno de España que ha propuesto incluir el derecho al aborto en la Constitución Española para consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres e impedir que aquellas que decidan interrumpir su embarazo reciban información falsa o sin evidencia científica.

"El pacto de la vergüenza entre PP y Vox ha convertido a la Región de Murcia en el laboratorio de pruebas de la ultraderecha. Ahora pretenden impedir el derecho al aborto, como hemos visto en la Asamblea de Madrid. Los socialistas no vamos a permitir ni un paso atrás en los derechos de las mujeres", declaró Sánchez.

Denuncian que desde la Comunidad se financie una organización antiabortista como Red Madre, "que coacciona el derecho a las mujeres a interrumpir su embarazo"

En este sentido, la diputada socialista ha recordado que "ni PP ni Vox tuvieron reparos en aparcar sus aparentes diferencias para aprobar hace tan solo unos meses en la Asamblea Regional una moción antiabortista". Toda una declaración de intenciones que se plasma en otros hechos más graves como el "incumplimiento sistemático" de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva.

En la Región de Murcia apenas el 1% de las interrupciones voluntarias del embarazo se realiza en la sanidad pública, según la información facilitada por el SMS al Ministerio de Sanidad, pese a las denuncias de las murcianas que han sido derivadas, incluso a otras comunidades autónomas, para someterse a un aborto terapéutico, es decir cuando la vida del feto es inviable o hace peligrar la vida de la propia madre.

"En lugar de garantizar los derechos de las mujeres, como es su obligación, el Gobierno de López Miras se empeña en torpedearlos derivando recursos públicos, desde hace años, para financiar una organización antiabortista como Red Madre, que coacciona el derecho a las mujeres a interrumpir su embarazo", lamentó la diputada socialista.