El talento de la Región se proyecta a todo el mundo con la NASA

La Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) acoge desde el viernes, en su edificio HiTech, el mayor hackathon del mundo, organizado por la NASA. En esta competición gratuita en la que no importa la edad ni la ocupación profesional de los participantes, murcianos y visitantes compiten por equipos de hasta seis personas en uno de los 19 retos propuestos por la agencia aeroespacial estadounidense para desarrollar un proyecto que pueda ganar estas jornadas. Vencer en Murcia implica la participación internacional, en la que el premio final es un viaje pagado a las instalaciones de la NASA en Cabo Cañaveral, Florida, en el que los miembros del equipo pueden tener contacto con los miembros y técnicos que allí trabajan.

Cada equipo elige el desafío en el que quiere competir y su nivel de dificultad, ya que en las jornadas celebradas en el UCAM HiTech, uno de los grupos estaba formado por niños. Los desafíos se basan en las metodologías de Ciencia, Tecnología, Arte, Ingeniería y Matemáticas (STEAM). Comenta Antonio Alcaraz, colaborador de este proyecto llamado NASA SpaceApps Challenge, que de esta competición en Murcia saldrán dos ganadores, uno elegido hoy y otro la semana que viene, «en base a la información que se adjunta dentro de una plataforma en la que todos los equipos están trabajando en este momento», ya que asegura todos los participantes están interconectados a través de una plataforma que la NASA ha abierto hoy a los equipos con información que normalmente no tiene acceso el público general. Alcaraz señala que el objetivo de esta competición es «hacer proyectos que mejoren la humanidad».

El capitán del grupo Ineco, Lucas Alaniz, es uno de los participantes en estas jornadas. Sus componentes acuden desde distintas ciudades de España como Valladolid o Coruña para intentar hacerse con la victoria en esta competición. En su equipo son todos ingenieros que buscan desarrollar una plataforma que toma como estructura de referencia la estación de Chamartín en Madrid para «reducir incluso hasta el 73 o 74% las pérdidas económicas que se producen cuando hay incidencias climáticas como danas, nevadas o altas temperaturas».

Participantes de distintas edades en el UCAM HiTech. / Israel Sánchez

Con este modelo matemático, asegura Alaniz, que podrían proteger a miles de pasajeros diarios, porque se avisaría con más antelación, además de favorecer también a la gestión de los recursos. Añade que uno de los complementos de este desafío es que la organización les anima, en especial a los que visitan la Región de Murcia, a hacer turismo y conocer la capital, al cierre de cada jornada. Según indican desde la organización hay en torno a 80 personas compitiendo en el UCAM HiTech de varios países como Serbia, Venezuela, México o India que han acudido a la cita con la NASA.

Alejandro Vaca es el capitán de otro de los equipos que compiten en este hackathon. El estudiante murciano de telecomunicaciones de la UCAM lidera un proyecto que pretende crear un búnker en órbita con alimentos y herramientas suficientes para que poblaciones puedan habitar en el espacio cuando su lugar de residencia en la Tierra se vea afectado por catástrofes ambientales. El obstáculo para lograrlo es el abundante tráfico de satélites. Apunta que tienen que «predecir el movimiento de los satélites» para que no colisionen con el búnker. Sobre la acogida de la competición, indica que «le ha impresionado» porque «no había mucha iniciativa por parte del alumnado al considerar que iba a ser muy técnico», pero señala que también es importante «vender la idea» para que pueda ser desarrollada por personas con conocimientos más específicos.