La Región lidera la batalla europea contra la emergencia climática

La Región participa en diez proyectos europeos destinados a mitigar la emergencia climática, a través de la absorción de gases de efecto invernadero, la adaptación de los bosques a las alteraciones climáticas y el desarrollo rural sostenible. En conjunto, estas iniciativas supondrán una inyección regional de 6,5 millones de euros y movilizan en total cerca de 45 millones de euros.

Entre los proyectos más destacados figura Greenboost, iniciado en septiembre de 2024 y con finalización prevista para diciembre de 2025, que busca desarrollar nuevos modelos económicos para un aprovechamiento forestal rentable y continuado en la Región. El proyecto consiste en la transformación de la infraestructura verde murciana a sistemas resilientes al cambio climático «para mantener su multifuncionalidad y la producción de productos forestales y servicios ecosistémicos, mediante el fomento del empleo verde y la bioeconomía».El proyecto cuenta con un presupuesto total de 2 millones de euros, de los que casi 180.000 euros están destinados a la Región de Murcia.

El proyecto Climaax permitirá identificar y evaluar los principales riesgos climáticos del territorio con un enfoque científico y participativo. / CARM

Por su parte, Social Forest, coordinado por la Región desde enero de 2024 hasta diciembre de 2026, tiene como meta adaptar los bosques de España, Francia y Portugal al cambio climático, fortaleciendo su resistencia frente a desastres naturales. Con un presupuesto de casi 1,9 millones de euros, casi 400.000 euros se invertirán en la Región.

Expertos de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática junto a investigadores del departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) realizarán en un estudio comparativo para analizar el impacto de los tratamientos selvícolas sobre la disponibilidad de agua en el subsuelo forestal. El estudio se desarrollará en el Coto Real de la Marina, en la Sierra de Burete, ubicada en el término municipal de Cehegín, un monte de utilidad pública incluido en la Red Natura 2000 y catalogado como LIC, donde predomina el pino carrasco.

En el mismo ámbito, Spartaria coordinado por el Ayuntamiento de Cartagena, busca diversificar las actividades forestales para mejorar la conservación de ecosistemas y fomentar la economía local. Se exploran en particular los aprovechamientos de más tradición en la zona: esparto para uso industrial y tradicional, las plantas aromáticas y el turismo asociado al medio natural. Entre sus socios se encuentran la Comunidad, Anse y Cetenma (Centro Tecnológico de la Energía y del Medio Ambiente), y dispone de más de 1,6 millones de euros, de los cuales más de 600.000 están destinados a la comunidad.

Otro proyecto relevante es LIFE Adapt-Aleppo, que tiene como objetivo desarrollar herramientas para la adaptación de los pinares ante perturbaciones derivadas de las alteraciones climáticas, como la sequía prolongada, los incendios forestales y las plagas. En marcha desde septiembre de 2021, moviliza más de 2,6 millones de euros, con casi 350.000 euros asignados a Murcia.

Asimismo, la Región participa en iniciativas como LIFE TOKENCO2, una iniciativa orientada a la compensación de CO2 mediante actuaciones selvícolas. Este proyecto también implementa un sistema de comercio no especulativo de emisiones. Aquellas empresas que participen en el programa y compensen su huella de carbono obtendrán ‘Tokens’ o ‘Créditos Climáticos’.

El proyecto europeo SUS-SOIL, financiado por Horizonte Europa, es una iniciativa de cuatro años (2024-2028) que busca desarrollar 15 laboratorios vivos para analizar métodos agroecológicos de gestión del subsuelo y usos de la tierra. Evaluará su impacto en el subsuelo para integrar estas prácticas en zonas rurales y urbanas. La Comunidad participará con una aportación de 96.812 euros de un presupuesto total de 5.997.614 euros.

Finalmente, Biowind, coordinado desde Grecia, analiza la optimización de la energía eólica y aborda retos como la aceptación social y los procedimientos administrativos, contando con una participación significativa de Murcia.

Entre todos los proyectos, destaca el de Climaax, financiado con 179.000 euros por la UE, se desarrollará durante 22 meses para identificar y evaluar los impactos del cambio climático en la Región y elaborar planes sectoriales de adaptación en áreas clave como medio ambiente, agua, agricultura, infraestructuras y salud, integrando la resiliencia climática en la planificación regional y fomentando la participación de administraciones, científicos y ciudadanía. Murcia fue seleccionada entre 263 candidaturas europeas para participar en esta estrategia, en la que participa la Universidad de Murcia.

La Consejería de Medio Ambiente subraya que la participación en estos proyectos supone una oportunidad única para reforzar «nuestra posición internacional en políticas medioambientales y para generar beneficios directos en el territorio».

Estas iniciativas buscan no solo mitigar los efectos del cambio climático, sino también fortalecer la economía rural, proteger los ecosistemas y consolidar a Murcia como referente en sostenibilidad.