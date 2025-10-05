Nuevas ayudas para el transporte de personas con discapacidad: hasta 5.000 euros

El Gobierno regional impulsa la inclusión de las personas con discapacidad con una nueva convocatoria de subvenciones del transporte destinada a facilitar la movilidad de estas personas en la Región de Murcia. El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, destacó la importancia de estas ayudas, que "contribuyen a financiar actuaciones que permitan eliminar barreras y mejorar la calidad de vida de las personas con movilidad reducida o discapacidad, porque la accesibilidad no debe ser una opción, sino un derecho garantizado para todos".

Estas subvenciones están enfocadas a apoyar al colectivo de personas con discapacidad en sus desplazamientos a centros de formación, inserción laboral y actividades para el desarrollo de la autonomía personal y garantizar así la igualdad de oportunidades. El consejero también resaltó que "esta iniciativa ya ha demostrado su impacto en la anterior convocatoria, en la que más de 900 personas con discapacidad se beneficiaron de estas ayudas. Personas que, debido a sus limitaciones, encuentran barreras o incluso impedimentos para utilizar el transporte público colectivo, y que ahora pueden desplazarse con mayor autonomía y seguridad".

Líneas de ayudas

En total, las ayudas ascienden a 55.000 euros y se distribuirán en tres líneas de actuación. Una línea de 20.000 euros para la adquisición, arrendamiento o adaptación de vehículos destinados a personas con discapacidad física y orgánica igual o superior al 33 por ciento o con movilidad reducida. Estas ayudas podrán ser de un máximo de 5.000 euros por entidad.

Otra línea de 15.000 euros para financiar el uso de transporte público, autobús, taxi o vehículo de transporte con conductor (VTC), para personas con movilidad reducida que tengan que desplazarse para realizar actividades de formación, inserción laboral, rehabilitación o autonomía personal. En este caso las asociaciones que las soliciten podrán recibir un máximo de 3.000 euros por entidad.

Y una tercera línea de 20.000 euros para cubrir los desplazamientos de personas con discapacidad intelectual igual o superior al 33 por ciento y de los profesionales que las acompañan, con un máximo también subvencionable de 3.000 euros por entidad.

Todas las ayudas las podrán solicitar las asociaciones vinculadas a programas de inserción, formación o apoyo. La concesión se realizará mediante un sistema de puntuación y el plazo de presentación de solicitudes es de 15 días naturales a partir de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) que se realizó el pasado 2 de octubre.