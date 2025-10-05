El arraigo, primer objetivo de Vox en su nueva cruzada contra la inmigración en la Región

El inicio de la actividad ordinaria en la Asamblea Regional de Murcia se retrasa hasta finales de mes o, incluso, principios de octubre. Más tiempo para Vox para ir trabajando en sus iniciativas contra la inmigración irregular. La primera moción, que registrarán estos días, busca restringir la figura del arraigo, tal y como defendieron en el Congreso de los Diputados a mediados de septiembre.

Aunque las competencias en esta materia son estatales, el Grupo Parlamentario Vox pretende con esta propuesta que el Gobierno regional, además de suprimir cualquier tipo financiación a entidades que colaboren con la inmigración ilegal y las mafias del tráfico de seres humanos —una demanda reiterativa—, también corte los fondos a aquellas oenegés que «colaboren a favorecer que personas que han entrado de forma ilegal en nuestra nación puedan regularizar su situación».

Asimismo, le exigirán que lleve a cabo las modificaciones legales necesarias para impedir que ninguna persona que haya entrado de forma irregular en España pueda obtener «ningún tipo de ayuda pública autonómica, así como a establecer la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales».

Una propuesta para restringir esta figura se debatió en el Congreso y tuvo el apoyo del PP

Del mismo modo, con esta moción se solicita al Parlamento murciano que se muestre «favorable» a la supresión del arraigo como herramienta jurídica que permita la residencia legal de personas que llegaron sin papales y a que se expulse de forma «inmediata» a los extranjeros que entraron de forma ilegal o que, aun habiendo llegado legalmente, cometan delitos graves o «hagan del delito leve su forma de vida».

Durante el mes pasado, el Grupo Popular en el Congreso se mostró a favor de «abrir el debate» planteado por Vox de restringir la figura del arraigo. La diputada del PP Isabel Sánchez Torregrosa culpó entonces al Ejecutivo nacional de «rebajar los requisitos de arraigo», que debe ser siempre algo «excepcional», según defendió. Las formaciones de izquierda y los nacionalistas tumbaron la iniciativa, tildándola de xenófoba e islamófoba.

El número de autorizaciones de arraigo ha crecido un 500% en la última década en España, según los Indicadores de Seguimiento del Marco Estratégico de Ciudadanía e Inclusión contra el Racismo y la Xenofobia presentados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el pasado mes de febrero. Se traduce en 240.000 autorizaciones por arraigo.

La reforma del Reglamento de Extranjería aprobado en noviembre de 2024 acortó los plazos para la regularización por arraigo y dio facilidades. Según los cálculos del secretario de Política Social de UGT en la Región, Juan Guirado, la modificación permitirá que unos 45.000 inmigrantes sin papeles residentes en la Región puedan conseguir el permiso de residencia en los próximos tres años.

Según el Portal Estadístico de la Región de Murcia, el número de inmigrantes con residencia por arraigo ha aumentado en esta comunidad en más de un 300% en cinco años, pasando de 6.478 personas en 2020 a 21.355 en 2025. Para Vox, esto es «una regularización masiva encubierta».

Subidón del Cemop

Esta moción es solo la primera de una batería que la formación de Santiago Abascal va a ir presentando y defendiendo en la Región de Murcia, sobre todo después de haber conseguido arrastrar al Gobierno regional a apoyar varias de sus iniciativas a cambio de que se abstuvieran en el debate de Presupuestos de la Comunidad de 2025. El cierre del centro de menores de Santa Cruz o la creación de un comité técnico que facilite la deportación de niños y adolescentes extranjeros a sus países son solo algunos ejemplos de las cesiones conseguidas.

Quieren prohibir que los ‘sin papeles’ obtengan "ningún tipo de ayuda pública autonómica"

El Barómetro de Verano del Cemop mostraba esta misma semana un subidón de Vox en intención de voto, colocándolo por primera vez por delante del Partido Socialista y robándole al PP de Fernando López Miras alrededor de 35.000 electores.

La encuesta, un jarro de agua fría tanto para la izquierda como para la derecha tradicional, se realizó después de uno de los veranos más convulsos que se recuerdan en la Región de Murcia. En julio, el líder de Vox no dudó en coger un megáfono en Torre Pacheco para denunciar la agresión de un anciano a manos de un joven magrebí. Hasta allí llegaron radicales de extrema derecha de varios puntos de España para perseguir a la población extranjera del municipio y José Ángel Antelo está siendo investigado en la Fiscalía por un delito de odio. Culpable o inocente, los frutos han sido recogidos.