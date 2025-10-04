El PSOE acusa al Gobierno regional de poner en circulación "autobuses que arden”

El diputado regional del PSOE Miguel Ortega ha denunciado que López Miras está poniendo en circulación autobuses que arden: “Estos días hemos visto cómo un autobús de Movibus, el transporte interurbano de la Región de Murcia, que es competencia de López Miras, ardía cerca de una universidad en la capital", explicó, en referencia al suceso que ocurrió el viernes. El vehículo ardió, por causas que aún se desconocen, hasta quedar completamente calcinado.

Ortega ha criticado que el transporte público de la Región de Murcia es del siglo pasado y con autobuses que, en otras comunidades autónomas, no pasarían la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Además, ha asegurado que la Región cuenta con un transporte público sin frecuencias y con coches que arden porque están quemados: “Ni los planes de área metropolitana de la Consejería, ni el decadente servicio interurbano, están a la altura de la Región de Murcia”.

En este sentido, ha detallado que el secretario general del PSOE de la Región de Murcia, Francisco Lucas, propone renovar la flota por autobuses eléctricos y mejorar su frecuencia, además de implementar bonos de transporte que faciliten la movilidad a los ciudadanos y ciudadanas: “Si el Gobierno regional no renueva los autobuses, seguirán ardiendo y poniendo en peligro a los ciudadanos y ciudadanas de la Región”, ha concluido el diputado socialista.