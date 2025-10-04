Preocupación de los decanos de Matemáticas por el bajo nivel con el que llegan los alumnos

La Conferencia de Decanos de Matemáticas ha manifestado su preocupación por «la deriva que está tomando la enseñanza de las matemáticas en España» y así lo comparte el decano de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Murcia (UMU), Alberto del Valle.

Según indican, los informes nacionales e internacionales más recientes evidencian una «situación crítica» en la adquisición de competencias matemáticas por parte del alumnado preuniversitario. En este caso, explican que los resultados recogidos en el informe ‘Datos y cifras. Curso escolar 2024-25’ del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes muestran un descenso sostenido en el rendimiento en esta materia, especialmente en la Educación Secundaria Obligatoria. Una carencia que posteriormente se traslada a la universidad, «limitando las habilidades con las que los estudiantes acceden a la educación superior».

Además, creen que la gravedad del problema se confirma en estudios internacionales como PISA o TIMSS. En el informe PISA 2022, España obtuvo su peor resultado histórico en matemáticas: 473 puntos, y aunque esta cifra se sitúa en torno a la media de la OCDE (472) y de la UE (474), queda muy lejos de países como Singapur (575) o Japón (536).

En el caso de Murcia, la Región obtuvo una puntuación en matemáticas de 463 puntos, situándose por debajo de la media española. Por ello, los decanos de Matemáticas creen que en un contexto marcado por retos como el cambio climático, la crisis energética o el auge de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, la formación matemática adquiere un papel fundamental. «Más allá de ser una asignatura escolar, las matemáticas constituyen una herramienta esencial para comprender la realidad, analizarla críticamente y tomar decisiones responsables en la vida cotidiana».

Alberto del Valle explica a La Opinión que en ocasiones este nivel de los alumnos en Matemáticas baja al reducirse las horas lectivas de la asignatura -algo que adapta cada comunidad autónoma-, pero también influye el hecho de que cada vez se cuente menos con profesorado de ESO titulado en Matemáticas.

Mientras que hace años la docencia era prácticamente la única salida laboral que encontraban los matemáticos, ahora hay una fuga de estos profesionales hacia el sector privado, orientándose hacia ámbitos como la logística, la programación o la estadística. Esto ha llevado a que las plazas de docentes de esta materia se estén cubriendo con físicos, algunas ingenierías o graduados en administración y dirección de empresas (ADE), «quienes han tenido una menor carga formativa en matemáticas y se está notando en el nivel con el que llegan los alumnos», dice el decano de Matemáticas de la UMU.

Así, la Conferencia de Decanos de Matemáticas subraya la necesidad urgente de reforzar la enseñanza de las matemáticas desde las primeras etapas educativas; actualizar y contextualizar los contenidos de forma realista y coherente con los retos del siglo XXI; revisar las metodologías didácticas, priorizando procesos de enseñanza-aprendizaje rigurosos y estructurados; y asegurar la existencia de profesorado suficiente y altamente cualificado.