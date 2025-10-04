Agua
Crece la tensión entre la Comunidad y la CHS por el futuro del Trasvase
La consejera Sara Rubira responde a Mario Urrea: las desaladoras no serán suficientes para 2027 y reclama la Junta de Gobierno
La relación entre el Gobierno regional y la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) atraviesa uno de sus momentos más tensos. La consejera de Agricultura, Sara Rubira, ha cuestionado con dureza los planes del Ministerio para la Transición Ecológica y de la propia CHS para sustituir progresivamente el agua del Trasvase Tajo-Segura por recursos procedentes de la desalación.
Rubira advirtió que esta estrategia condena a los regantes murcianos y al conjunto de la cuenca «a un futuro muy negro» en apenas dos años. Recordó que infraestructuras como la desaladora de Torrevieja tardaron más de una década en ponerse en marcha, lo que, a su juicio, demuestra que la alternativa no es realista en los plazos previstos. Según sus cálculos, el déficit hídrico podría acercarse a los 400 hectómetros cúbicos en 2027, una cifra que ni las ampliaciones de las actuales desaladoras ni la hipotética construcción de nuevas plantas lograrían compensar.
Rubira respondió así a las recientes declaraciones del presidente de la CHS, Mario Urrea, en las que aseguraba que las ampliaciones de las desaladoras compensarían el recorte previsto en el Trasvase y que para dentro de 5 años, el déficit de aguas subterráneas se reduciría de 213 a 75 gracias a las dos nuevas desaladoras en Torrevieja y Águilas.
La junta, sin convocar
A este malestar político se suma la creciente presión institucional. Representantes de usuarios, comunidades de regantes y responsables de varias administraciones han firmado una nueva carta dirigida al presidente de la CHS en la que exigen la convocatoria urgente de una Junta de Gobierno extraordinaria. Argumentan que la situación es «de una gravedad sin precedentes» y que la modificación de los caudales ecológicos del Tajo, unida a la reducción de envíos del Trasvase, amenaza la viabilidad económica, social y medioambiental de la cuenca.
La misiva critica la negativa del organismo a reunir al órgano colegiado por considerarlo «innecesario» y recuerda que la ley obliga a atender la petición de los miembros. «No hacer nada es una grave irresponsabilidad», advierten los firmantes, entre ellos la propia consejera Rubira. Según ha podido saber La Opinión, la ultima vez que se reunió esta junta fue en diciembre de 2024, cuando se debería convocar al menos una al trimestre, cuatro al año.
Con posiciones cada vez más enfrentadas, el pulso por el agua se recrudece y anticipa un otoño político e institucional marcado por el conflicto. n
- Muere una mujer de 56 años al caer su coche desde el viaducto de la A-7 en Javalí Nuevo
- Nadie quiere limpiar el parking de Abenarabi en Murcia
- Los 28.000 empleados del SMS recibirán dos ‘pagas extra’ por los atrasos
- Estos son los festivos de octubre en la Región de Murcia
- Fallece Francisco Briones, director de RTVE en Murcia
- Sorpasso' de Vox al PSOE en la Región de Murcia, según el Cemop
- Oferta de empleo del Ayuntamiento de Murcia propuesta para 2026
- A tiros en una discoteca de Alcantarilla de madrugada: los sospechosos huyen en dos coches