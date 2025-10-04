Crece la tensión entre la Comunidad y la CHS por el futuro del Trasvase

La relación entre el Gobierno regional y la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) atraviesa uno de sus momentos más tensos. La consejera de Agricultura, Sara Rubira, ha cuestionado con dureza los planes del Ministerio para la Transición Ecológica y de la propia CHS para sustituir progresivamente el agua del Trasvase Tajo-Segura por recursos procedentes de la desalación.

Rubira advirtió que esta estrategia condena a los regantes murcianos y al conjunto de la cuenca «a un futuro muy negro» en apenas dos años. Recordó que infraestructuras como la desaladora de Torrevieja tardaron más de una década en ponerse en marcha, lo que, a su juicio, demuestra que la alternativa no es realista en los plazos previstos. Según sus cálculos, el déficit hídrico podría acercarse a los 400 hectómetros cúbicos en 2027, una cifra que ni las ampliaciones de las actuales desaladoras ni la hipotética construcción de nuevas plantas lograrían compensar.

Rubira respondió así a las recientes declaraciones del presidente de la CHS, Mario Urrea, en las que aseguraba que las ampliaciones de las desaladoras compensarían el recorte previsto en el Trasvase y que para dentro de 5 años, el déficit de aguas subterráneas se reduciría de 213 a 75 gracias a las dos nuevas desaladoras en Torrevieja y Águilas.

La junta, sin convocar

A este malestar político se suma la creciente presión institucional. Representantes de usuarios, comunidades de regantes y responsables de varias administraciones han firmado una nueva carta dirigida al presidente de la CHS en la que exigen la convocatoria urgente de una Junta de Gobierno extraordinaria. Argumentan que la situación es «de una gravedad sin precedentes» y que la modificación de los caudales ecológicos del Tajo, unida a la reducción de envíos del Trasvase, amenaza la viabilidad económica, social y medioambiental de la cuenca.

La misiva critica la negativa del organismo a reunir al órgano colegiado por considerarlo «innecesario» y recuerda que la ley obliga a atender la petición de los miembros. «No hacer nada es una grave irresponsabilidad», advierten los firmantes, entre ellos la propia consejera Rubira. Según ha podido saber La Opinión, la ultima vez que se reunió esta junta fue en diciembre de 2024, cuando se debería convocar al menos una al trimestre, cuatro al año.

Con posiciones cada vez más enfrentadas, el pulso por el agua se recrudece y anticipa un otoño político e institucional marcado por el conflicto. n