Arranca en la UCAM el encuentro NASA Space Apps Challenge

Las instalaciones del UCAM HiTech acogieron ayer el arranque de la celebración en Murcia del NASA Space Apps Challenge, el hackathon Steam más grande del mundo, organizado por la NASA, en este caso con el apoyo del Gobierno de la Región de Murcia, la Universidad Católica de Murcia y Caja Rural Central.

Los organizadores destacan que se trata de la primera vez que Murcia es elegida como sede para acoger este evento, que se celebra desde el viernes y hasta el domingo en UCAM HiTech, a la vez que en las otras sedes nacionales e internacionales.

Con más de 100 participantes inscritos, este encuentro tecnológico convierte a la Región, de la mano de la UCAM, en un escaparate del talento local ante la NASA, situando a la comunidad en el mapa internacional de la innovación y la creatividad multidisciplinar. Durante 48 horas, equipos multidisciplinares trabajarán en soluciones innovadoras a retos planteados por la NASA y agencias espaciales internacionales, aplicando ciencia, tecnología, creatividad y trabajo en equipo. Y será el domingo, último día del encuentro, cuando se conozca el nombre del ganador.

En el acto inaugural de este viernes participaron la presidenta de la UCAM, María Dolores García; la secretaria General de la Consejería de Empresa, Ana Losantos; la directora oficina Murcia Caja Rural Central, Marisol Teruel, y la CEO AMT y representante de NASA SPACE APPS, Patricia Pérez. El NASA Space Apps Challenge moviliza cada año a más de 90.000 participantes en 160 países y 485 ciudades, y Murcia es una de las sedes elegidas.