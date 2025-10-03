El TSJ de Murcia espera más medios para que los juzgados de Violencia sobre la Mujer no colapsen

Todos los delitos contra la libertad sexual o la trata de seres humanos cuando la víctima sea mujer que se produzcan a partir de este viernes serán asumidos por los Juzgados y secciones de Violencia sobre la Mujer, que hasta ahora se ocupaban de la violencia ejercida por individuos, varones, contra sus parejas o exparejas.

Esto es así en virtud del Convenio de Estambul, que entró en vigor en la Unión Europea en octubre de hace dos años como un instrumento jurídico que busca erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. En el texto se especifica que "la violencia sobre la mujer no solo es la que se da en la pareja, es la que se comete sobre la mujer por el hecho de serlo".

A fin de evitar el colapso que los profesionales auguran, desde el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia han movido ficha. Desde el órgano que preside Manuel Luna destacaron que "la Sala de Gobierno, tras recabar de información de las presidencias de los Tribunales de Instancia de todos los partidos judiciales de la Región, tiene previsto ratificar las modificaciones de reparto de las respectivas juntas de jueces que amplían las exenciones a las plazas judiciales que, desde hoy, asumen como nueva competencia, la violencia sexual". "Con esta medida se pretende equilibrar las cargas de trabajo en función de la realidad de cada partido judicial", destacaron.

Más ligitiosidad

Asimismo, subrayaron que "en el informe de necesidades remitido por el TSJMU al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia ya puso de manifiesto la conveniencia de reforzar la planta judicial de los órganos especializados en Violencia sobre la Mujer".

Ya apuntaban entonces a "la previsión de un notable incremento de la litigiosidad y se reclamaba la creación y dotación de nuevas plazas judiciales, junto a plazas adicionales en Fiscalía, el cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y la Oficina Judicial, concentradas en los partidos judiciales de Murcia, Cartagena y Lorca, para favorecer la especialización".

"En la elaboración del citado informe se tuvo en cuenta los datos facilitados por la Unidad de Estudios e Informes de la Secretaría de Gobierno del TSJMU, que realizó una proyección del incremento de carga de trabajo que supondrá la asunción de las causas por delitos contra la libertad sexual por parte de los JVM en cada partido judicial. Estos datos han servido de base a la Sala de Gobierno para anticipar las medidas necesarias de organización y reparto que permitan una gestión más equilibrada y eficaz de los asuntos", explicaron desde el TSJ.

Dos unidades especializadas

De esta manera, "está previsto que el próximo 1 de enero se incorporen a la planta judicial de la Región dos nuevas unidades especializadas en violencia sobre la mujer y sexual, una en Murcia y otra en Cartagena". Esto es, llegarían dos jueces más. Se crearían dos plazas para ellos. Pero urge otra: para la Ciudad del Sol.

En este sentido, la Sala de Gobierno reiteró la necesidad de que Lorca cuente también con una sección especializada que pueda extender sus competencias al partido judicial del Totana.

El TSJ de Murcia "se anticipó ya el pasado 1 de julio al refuerzo de estos órganos en Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura, mediante la adscripción de cuatro jueces de la 74ª promoción. Refuerzo que ha permitido duplicar la presencia judicial en los juzgados con competencia en VSM en dichas localidades".

“Nuestro compromiso es facilitar la transición organizativa que conlleva la reforma legal, asegurando la atención prioritaria de las víctimas y la protección integral que la ley reconoce en los casos de violencia de género y violencia sexual”, explicó Manuel Luna. “Estamos a la espera de que se hagan efectivas el 1 de enero esas dos nuevas plazas comprometidas en Murcia y Cartagena, a las que el Ministerio debe sumar la de Lorca”, reiteró.