Mucho sol y casi 35 grados en el primer fin de semana de octubre en la Región

El primer fin de semana de octubre dejará tiempo estable con temperaturas altas para la época en la Región de Murcia. El sábado subirán las máximas hasta alcanzar los 34 grados en municipios del interior como Murcia o Alcantarilla y el domingo habrá un descenso de las mismas, aunque aún por encima de los 25 grados.

Rubén Del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ha señalado que, en general, este fin de semana las temperaturas se mantendrán con "valores diurnos altos para estas fechas, más propios de septiembre". Sin embargo, el domingo se espera un ligero descenso térmico.

Este viernes predominarán los cielos despejados y temperaturas que apenas cambiarán, manteniéndose altas en la comunidad murciana, donde volverán a rozar los 30 grados.

Para el sábado, la Aemet prevé que el tiempo siga estable y poco nuboso con temperaturas que subirán en el área mediterránea. Se espera un día cálido para la época, con máximas que superarán los 32-34 grados en el interior de la Región de Murcia.

Temperaturas mínimas y máximas el sábado Murcia: 18/34 grados

Lorca: 17/32 grados

Cartagena: 20/29 grados

Caravaca de la Cruz: 13/30 grados

Yecla: 15/30 grados

El domingo las temperaturas descenderán unos grados y los termómetros volverán a estar por debajo de los 30 grados en el territorio murciano, aunque aún con máximas por encima de los 25 ºC.

Temperaturas mínimas y máximas el domingo Murcia: 18/27 grados

Lorca: 17/28 grados

Cartagena: 19/27 grados

Caravaca de la Cruz: 12/26 grados

Yecla: 14/28 grados

Próximas semanas

A nivel nacional, la próxima semana se prevé, en general, más cálida de lo habitual en la mayor parte de la península, con la excepción de algunas zonas del norte y del este. En las islas Canarias orientales se esperan temperaturas inferiores a las normales, mientras que en el resto del archipiélago y en Baleares se situarán en valores próximos a los habituales.

La semana del 13 al 19 de octubre presenta un pronóstico con alta incertidumbre aunque con los datos disponibles hasta ahora se espera temperaturas superiores a las habituales para la época en el sureste peninsular y algo más bajas de lo normal en las islas Canarias orientales, según la Aemet.

En cuanto a las precipitaciones, aunque la tendencia no es del todo clara, podría tratarse de una semana más seca de lo normal en el noroeste y más lluviosa en el área mediterránea.