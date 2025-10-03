La segunda huelga médica contra el Estatuto Marco vacía las consultas de la Región

Los médicos murcianos han vuelto a salir a la calle este viernes en la segunda huelga nacional que se convoca contra el Estatuto Marco que se negocia en el Ministerio de Sanidad y con la que buscan mejorar sus condiciones laborales y lograr un marco de negociación propio. El paro de los facultativos ha vaciado las consultas y obligado a suspender quirófanos que había programados, aunque los servicios mínimos han garantizado el cien por cien de la asistencia en puertas de urgencias, oncología, hospitales de día y servicios de farmacia hospitalaria, entre otros.

Más de 6.000 médicos están llamados al paro en la Comunidad, una protesta convocada por el Sindicato Médico CESM, cuyos responsables en la Región han puesto de relieve las demandas que hay sobre la mesa y el malestar que existe por el último borrador presentado por el Ministerio el pasado 15 de septiembre.

El presidente de CESM en la Región de Murcia, Clemente Casado, ha sido el encargado de leer el manifiesto a las puertas del Hospital Virgen de la Arrixaca, donde este viernes se concentraban unos doscientos médicos entre jefes de servicio, adjuntos, residentes y médicos de familia desplazados desde otros puntos de la Región.

Este ha sido el caso de Inma Portilla, médica de Atención Primaria de San Pedro del Pinatar que se ha manifestado este viernes junto a sus compañeros en la Arrixaca. La doctora Portilla afirma que “el Estatuto Marco no tiene pies ni cabeza, ya que es peor que el que se aprobó hace 23 años”. Esta profesional lamenta que no se cuide a los médicos, “lo que ha hecho que la Sanidad haya ido a peor progresivamente”.

Una de los carteles portados en la propuesta en Murcia / Israel Sánchez

En estos mismos términos se pronuncia Mari Luz Belando, anestesista de la Arrixaca, que ha salido también hoy a la calle para levantar la voz y exigir mejoras laborales. “Reivindicamos tener voz y voto en una mesa de representación propia, ya que actualmente nos vemos opacados por otros grupos que tienen menos peso que nosotros en el sistema”, explica.

Además, insiste en que “los médicos somos un eslabón básico del sistema sanitario, sin nosotros no funciona la Sanidad. Si yo no aparezco en quirófano hoy no pueden trabajar ni cirujanos, ni enfermeras, ni auxiliares, ni celadores”, por lo que reclama que se les escuche.

En la concentración de la Arrixaca se han podido ver pancartas en las que se leía “No al estatuto marco”, “No a las guardias infinitas” o “El nuevo estatuto condena a la Sanidad”.

La secretaria general de CESM, María José García Mateos, recuerda que esta es la segunda huelga que convocan los médicos tras la celebrada el pasado 13 de junio y exige que “los médicos tengamos una única jornada laboral como el resto de trabajadores, no la ordinaria y la de las guardias, que además no computan para la jubilación”, al tiempo que reclaman más tiempo para ver a los pacientes.

En el manifiesto, Clemente Casado ha insistido en que llevan meses reclamando un estatuto propio que recoja las condiciones de formación y responsabilidad especiales de la profesión médica y facultativa y también un ámbito de negociación propio en el que podamos abordar nuestras particularidades.

“Pero no sólo no se está escuchando esta principal demanda, sino que además nos encontramos con que la última propuesta ministerial es directamente un atropello intolerable a los derechos de los médicos y facultativos y, además, pone en visible riesgo el futuro de la sanidad pública”, dice.

Entre los agravios que mencionan se encuentra que se les impida poder asumir ratios adecuadas y les deja sin incentivos para los puestos de difícil cobertura, sin negociación ni criterios comunes; se elimina el Plan de Conciliación; les deja sin el 100% del sueldo en IT, maternidad o riesgo y sin negociación de las vacaciones en mesas sectoriales; implanta las convocatorias de OPE cada 3 años y no cada 2; establece una movilidad forzosa sin preaviso suficiente; y señala que no hay límites de jornada ni descanso cuando los recursos son escasos, entre otras cuestiones.

Apoyo de los pacientes

Del Policlínico del Hospital Virgen de la Arrixaca salía a primera hora de este viernes Antonio Sánchez, vecino de Murcia que tenía cita con el especialista y que no ha podido entrar a consulta porque su médico estaba de huelga. “No sabía que había huelga y no me han visto, solo me han dicho que ya me llamarán para volver a citarme”. Tras conocer las reivindicaciones de los médicos que se concentraban a las puertas del principal hospital de la Región, este paciente les ha mostrado su apoyo diciendo que “está muy bien lo que piden, tienen que mejorar”.

Quien ha tenido más suerte ha sido Paulova Ríos, que ha acudido también este viernes a las consultas externas de la Arrixaca para su madre, que tenía cita en Neurología. “El médico nos ha atendido sin problema y tras la consulta se ha bajado a la concentración de la huelga”, explicaba.