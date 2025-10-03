Salazones Garre gana el Premio Herentia a la empresa familiar del año

La empresa Salazones Garre ha sido galardonada con el Premio Herentia a la empresa familiar del año en la Región de Murcia. El premio, concedido por Amefmur (la Asociación Murciana de la Empresa Familiar), valora cuestiones como el origen y evolución histórica de la empresa, la continuidad generacional, el prestigio y el reconocimiento empresarial. El jurado, formado por personalidades destacadas del mundo económico y empresarial, ha reconocido en esta nueva edición la labor de este proyecto pinatarense que lleva en activo desde 1983.

Salazones Garre elabora salazones artesanales de pescado "para los paladares más exigentes", como afirman ellos mismos, exportando a mercados nacionales e internacionales productos como mojama de atún, bonito salado y seco, huevas y salsa garum, entre otros. La clave de su técnica reside en la historia y las raíces: "Respetamos la tradición artesanal milenaria que legaron fenicios y romanos en la costa del levante murciano, un proceso que realizamos observando las más rigurosas normas de seguridad alimentaria", explican en su web, donde clarifican también que son una empresa "socialmente responsable" que lleva a cabo su labor "respetando el medio ambiente": "Elaboramos en fábrica empleando energía verde, contamos con un programa especial de reciclado de agua y de residuos".

Entre los galardones que han recibido en sus más de 40 años de trayectoria, además de este Premio Herentia de Amefmur, se encuentran el Premio Artesanía de Alimentación 2019 (otorgado por Artesanía de la región de Murcia), el Sello Luxury Spain Safe & Trust, el Certificado IFS Food High Level, el Certificado MSC de Cadena de Custodia, el Certificado Kosher y Certificado Halal, el Premio Superior Taste Award 2020 con doble estrella de oro (por su mojama de atún), y el Premio Superior Taste Award 2022 con doble estrella de oro (por su hueva de mújol), entre otros. Además, sus salazones forman parte de los 1001 sabores de la región de Murcia.