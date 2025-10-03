Agricultura
La Región acogerá el mayor foro de innovación agroalimentaria
Más de 1.500 expertos se reunirán los días 12 y 13 de noviembre en Murcia para debatir avances, retos y oportunidades del sector
La Región de Murcia acogerá los días 12 y 13 de noviembre el Foro Datagri, uno de los principales encuentros sobre la transformación del sector agroalimentario español. La cita fue presentada ayer en Madrid, en el estand institucional de la Región en Fruit Attraction, donde se anunció la apertura de inscripciones en la web oficial.
La consejera Agricultura, Sara Rubira, destacó que el foro permitirá mostrar el trabajo de centros como el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (Imida), sede de la jornada del día 13. Más de 1.500 profesionales y ponentes expondrán los avances del sector y debatirán sobre retos y oportunidades.
Rubira subrayó que la transformación agroalimentaria «es posible gracias a la investigación, la innovación, la digitalización y la Inteligencia Artificial, claves para mejorar rendimiento, rentabilidad y sostenibilidad».
Recordó que la Región es referente en digitalización, gestión eficiente de recursos y adaptación al cambio climático, y que se impulsa la economía circular mediante el aprovechamiento de subproductos.
Asimismo, puso en valor la labor del Imida en tecnologías como estaciones agrometeorológicas, teledetección o sensores, así como en proyectos de mejora genética, mitigación climática y modelos sostenibles de producción.
- Malas noticias para los murcianos: adiós a los 3 próximos festivos nacionales
- Muere una mujer de 56 años al caer su coche desde el viaducto de la A-7 en Javalí Nuevo
- Una tromba de agua sorprende a los vecinos de Molina de Segura y otras localidades de la Vega del Segura
- Los 28.000 empleados del SMS recibirán dos ‘pagas extra’ por los atrasos
- Amplían la alerta naranja por fuertes lluvias a toda la Región de Murcia
- Nadie quiere limpiar el parking de Abenarabi en Murcia
- Sorpasso' de Vox al PSOE en la Región de Murcia, según el Cemop
- Estas son las carreteras cortadas este lunes en Murcia por el temporal