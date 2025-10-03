Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Agricultura

La Región acogerá el mayor foro de innovación agroalimentaria

Más de 1.500 expertos se reunirán los días 12 y 13 de noviembre en Murcia para debatir avances, retos y oportunidades del sector

Sara Rubira, ayer con los promotores del foro Datagri en Fruit Attraction

Sara Rubira, ayer con los promotores del foro Datagri en Fruit Attraction / CARM

Alejandro Lorente

La Región de Murcia acogerá los días 12 y 13 de noviembre el Foro Datagri, uno de los principales encuentros sobre la transformación del sector agroalimentario español. La cita fue presentada ayer en Madrid, en el estand institucional de la Región en Fruit Attraction, donde se anunció la apertura de inscripciones en la web oficial.

La consejera Agricultura, Sara Rubira, destacó que el foro permitirá mostrar el trabajo de centros como el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (Imida), sede de la jornada del día 13. Más de 1.500 profesionales y ponentes expondrán los avances del sector y debatirán sobre retos y oportunidades.

Rubira subrayó que la transformación agroalimentaria «es posible gracias a la investigación, la innovación, la digitalización y la Inteligencia Artificial, claves para mejorar rendimiento, rentabilidad y sostenibilidad».

Recordó que la Región es referente en digitalización, gestión eficiente de recursos y adaptación al cambio climático, y que se impulsa la economía circular mediante el aprovechamiento de subproductos.

Asimismo, puso en valor la labor del Imida en tecnologías como estaciones agrometeorológicas, teledetección o sensores, así como en proyectos de mejora genética, mitigación climática y modelos sostenibles de producción.

