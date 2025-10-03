Las playas de la zona oeste del Mar Menor son las más degradadas

El Mar Menor no es igual en todas partes. Quien se adentra en sus aguas lo sabe: a veces la orilla ofrece un refugio cristalino con caballitos de mar; otras, a pocos metros, se convierte en un lodazal turbio. Con esta idea nació el proyecto de la asociación Por Un Mar Vivo, que desde hace dos años recorre la laguna cada verano para tomar el pulso a su frágil ecosistema. Este año, además, quisieron escuchar la voz de los bañistas.

Entre el 1 de julio y el 15 de septiembre, un centenar de seguidores respondieron a la pregunta ‘¿Cómo está tu playa?’. La participación superó expectativas y permitió recoger datos de 38 arenales.

Los cuestionarios evaluaban visibilidad del agua, algas, fango, basura, estado de la arena y presencia de fauna. «En resumen, muchos parámetros sencillos a los que cualquiera podía contestar con unas simples gafas de buceo», explican desde la asociación.

Algunos bañistas notificaron avistamientos de caballitos de mar y nacras a la Asociación Hippocampus. No todas las encuestas fueron válidas, pero sí las suficientes para trazar un mapa que muestra el fuerte contraste entre playas vecinas a escasos metros de distancia.

La nota media fue de 49 puntos sobre 100: un «suspenso» muy próximo al aprobado. El dato, señalan desde Por Un Mar Vivo, recuerda las palabras del profesor Ángel Pérez-Ruzafa, quien definió al Mar Menor como un ecosistema en «equilibrio inestable». Para los impulsores de la encuesta, los resultados presentan un patrón claro: la zona oeste del Mar Menor presenta, en general, «las peores playas» y en el este predominan «playas más agradables», aunque con excepciones.

Los mejores resultados se dieron en La Manga, donde varias playas superaron los 80 puntos. La más valorada fue Puerto Bello, junto al hotel Cavanna, con 84. Le siguieron Veneziola (83), Punta Calera en Los Alcázares (80), el km 11 de La Manga (79) y Mar de Cristal (78). Allí los encuestados destacaron la limpieza del agua y la presencia de peces.

En contraste, la playa de Bahía Bella, también llamada la del Carmolí, obtuvo 0 sobre 100. Situada en la ‘zona 0’, los bañistas describieron olor «insoportable» a huevos podridos, bolsas de fango de más de un metro y ausencia total de fauna.

Otras playas tampoco salieron bien paradas: la del Carrión en Los Alcázares apenas alcanzó 2 puntos, la Cala del Pino en La Manga se quedó en 17, Colón en Santiago de la Ribera en 20, Los Urrutias en 25 y Villananitos en 28.

En todas ellas se repitió el mismo panorama: basura acumulada y toneladas de algas flotantes que llegan cada día a la orilla.

El estudio concluye que el Mar Menor no es homogéneo: «A veces basta con mover la toalla veinte metros para pasar de la degradación a un paraíso», apuntaron desde la asociación, que anunció que la iniciativa se repetirá el próximo verano. Por el momento, la laguna sigue siendo un mar cambiante y frágil, oscilando entre la belleza y la ruina. Queda por ver cuál de sus caras se impondrá en el futuro.

Una estabilidad muy frágil

El Mar Menor ha mostrado de junio a septiembre una evolución estable, según los informes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC). La laguna ha mantenido niveles aceptables de oxígeno, transparencia y salinidad, aunque durante un breve periodo crítico, a finales de julio, se llegó a alertar de un riesgo elevado de hipoxia debido a las altas temperaturas. El IEO confirma que, pese a registrarse dos olas de calor marinas entre mayo y julio, la laguna resistió sin colapsos, e incluso muestre signos esperazadores con la recuperación de algunas de sus especies emblemáticas como el caballito o la nacra. Aunque la situación es positiva, el Mar Menor sigue dependiendo de una gestión ambiental constante.