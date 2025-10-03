¿Qué es lo que piden los médicos en su huelga?

Los médicos murcianos se han sumado a la huelga convocada a nivel nacional contra el Estatuto Marco que se negocia en el Ministerio de Sanidad. Los sanitarios buscan mejorar sus condiciones laborales y lograr un marco de negociación propio. En la Región, más de 6.000 facultativos estaban llamados a unirse al parón convocado por el Sindicato Médico CESM.

La huelga ha vaciado las consultas y obligado a suspender quirófanos que había programados, aunque se han mantenido los servicios mínimos. Las protestas se han repetido en todos los centros de salud y hospitales de la Región durante la mañana de este viernes, tanto por parte de aquellos facultativos que se encuentran de huelga como por los que están de servicios mínimos y se han concentrado a las puertas de sus lugares de trabajo.

Ratios

Reclaman ratios adecuadas y que no dejen sin incentivos los puestos de difícil cobertura, sin negociación ni criterios comunes.

Conciliación

Lamentan que el nuevo texto elimine el Plan de Conciliación y les deje sin el 100% del sueldo en incapacidades temporales (IT), maternidad o riesgo y sin negociación de las vacaciones en mesas sectoriales.

Ofertas de empleo

Los médicos critican que se quieran implantar convocatorias de OPE cada 3 años y no cada 2 y se establezca una movilidad forzosa sin preaviso suficiente.

Retribución de las guardias

La propuesta de borrador continúa sin dar una solución en cuestión de jornada y suprime la retribución justa de las guardias. Los médicos piden que estas se remuneren igual que la hora ordinaria, como mínimo, y que computen de cara a la jubilación.

Descansos

Lamentan que en el texto propuesto se señale que no hay límites de jornada ni descanso cuando los recursos son escasos y «sabemos que los recursos, con esta Administración, siempre son escasos», dicen los afectados.

Retirada del texto

Los facultativos exigen que se retire esta propuesta de estatuto y el Ministerio de Sanidad se siente a negociar una norma específica que regule las condiciones especiales de los médicos.

Respeto

Ante esta realidad, los médicos reclaman dignidad profesional, respeto y consideración hacia su labor, hacia su cualificación profesional y hacia la responsabilidad que asumen cada día con los pacientes.