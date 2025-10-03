Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sanidad

¿Qué es lo que piden los médicos en su huelga?

Huelga de médicos en el Hospital Virgen de la Arrixaca.

Huelga de médicos en el Hospital Virgen de la Arrixaca. / Israel Sánchez

Ana García

Ana García

Los médicos murcianos se han sumado a la huelga convocada a nivel nacional contra el Estatuto Marco que se negocia en el Ministerio de Sanidad. Los sanitarios buscan mejorar sus condiciones laborales y lograr un marco de negociación propio. En la Región, más de 6.000 facultativos estaban llamados a unirse al parón convocado por el Sindicato Médico CESM.

La huelga ha vaciado las consultas y obligado a suspender quirófanos que había programados, aunque se han mantenido los servicios mínimos. Las protestas se han repetido en todos los centros de salud y hospitales de la Región durante la mañana de este viernes, tanto por parte de aquellos facultativos que se encuentran de huelga como por los que están de servicios mínimos y se han concentrado a las puertas de sus lugares de trabajo.

Ratios

Reclaman ratios adecuadas y que no dejen sin incentivos los puestos de difícil cobertura, sin negociación ni criterios comunes.

Conciliación

Lamentan que el nuevo texto elimine el Plan de Conciliación y les deje sin el 100% del sueldo en incapacidades temporales (IT), maternidad o riesgo y sin negociación de las vacaciones en mesas sectoriales.

Ofertas de empleo

Los médicos critican que se quieran implantar convocatorias de OPE cada 3 años y no cada 2 y se establezca una movilidad forzosa sin preaviso suficiente.

Retribución de las guardias

La propuesta de borrador continúa sin dar una solución en cuestión de jornada y suprime la retribución justa de las guardias. Los médicos piden que estas se remuneren igual que la hora ordinaria, como mínimo, y que computen de cara a la jubilación.

Descansos

Lamentan que en el texto propuesto se señale que no hay límites de jornada ni descanso cuando los recursos son escasos y «sabemos que los recursos, con esta Administración, siempre son escasos», dicen los afectados.

Retirada del texto

Los facultativos exigen que se retire esta propuesta de estatuto y el Ministerio de Sanidad se siente a negociar una norma específica que regule las condiciones especiales de los médicos.

Noticias relacionadas y más

Respeto

Ante esta realidad, los médicos reclaman dignidad profesional, respeto y consideración hacia su labor, hacia su cualificación profesional y hacia la responsabilidad que asumen cada día con los pacientes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents