López Miras: "La Región se será el territorio del Mediterráneo con más facilidad para invertir"

Durante su intervención en el acto por el Día del Empresario y la Empresaria, López Miras remarcó el papel que jugará la Ley de Simplificación Administrativa para convertir a la Región de Murcia «en el territorio del Mediterráneo con más facilidades para invertir». «La premisa de la norma es confiar en que el empresario quiere hacer las cosas bien», afirmó, y recordó que se trata de una ley «de los empresarios», redactada por el Gobierno regional «junto a ellos» y teniendo muy en cuenta sus propuestas «para agilizar trámites y para que la creación de oportunidades sea lo más rápida y lo más eficiente posible», aseguró. Además, el líder del Gobierno de la Región se mostró confiado en que «las enmiendas que se aprueben, no cambien el sentido ni el espíritu de una ley que es para toda la sociedad».

Modelo público-privado

Francisco Lucas, delegado del Gobierno en la Comunidad, se mostró partidario de la necsidad de un modelo de colaboración público-privada: «Conozco lo mejor de los dos mundos –aseguró, haciendo un paralelismo con su propia trayectoria profesional– y por eso estoy convencido de que esta colaboración es el camino adecuado para avanzar. Porque, sumando esfuerzos, se consiguen los grandes logros».